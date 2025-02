Mercado de fichajes: El enorme malestar de la afición con la política del Cádiz CF

Desde el pasado mes de octubre existía el runrún de que el Cádiz CF esperaba con ansias la segunda ventana de incorporaciones para, como se dice vulgarmente, 'soltar lastre'. Es decir, pocos refuerzos y el mayor número de bajas federativas atendiendo al elevado número de integrantes. Lo que parecía un rumor callejero cuando ya el equipo se estaba desangrando en la Liga, ha terminado por ser una realidad para el enfado mayúsculo del cadismo. A la espera de un giro de timón buscando en el mercado jugadores libres, sin equipo, la realidad es que se han producido sólo dos incorporaciones.

Cuando a las doce de la noche del lunes se cerraba el conocido como mercado invernal y el cadismo asistía a ver que Iker Recio y Mario Climent eran las únicas caras nuevas, dos apuestas denominadas 'económicas' y procedentes de Primera Federación, las redes sociales empezaron a echar humo mostrando muchos aficionados su enfado con el desenlace de la segunda ventana de fichajes.

El Cádiz CF ha sufrido mucho durante la primera mitad de campaña con el equipo sin juego definido y anclado en muchos momentos en posiciones de descenso. El Cádiz CF ha llevado con dura resignación ser uno de los conjuntos más goleados de Segunda División. El Cádiz CF ha sido noticia por esperpentos como el enfrentamiento entre Kouamé y Alarcón. Y ahora cuando de la mano de Gaizka Garitano el equipo consigue coger aire, alejarse del peligro y de la obligación de afrontar cada jornada como una final, la respuesta del club, de los dirigentes, viene cargada de una falta de ambición mayúscula. Reforzar el proyecto con dos jugadores de Primera Federación es jugar con fuego y dejar en una situación muy incómoda a un entrenador que ha repetido por activa y por pasiva lo que necesita el equipo en materia ofensiva. Hay seguidores que piensan que han venido mal los últimos resultados como lectura equivocada para los que tienen que tomar decisiones.

El Cádiz CF deja dos licencias libres y el cadismo apela a aquella frase casi cómica de José Mourinho: "¿Por qué?...". Nadie entiende que no se haya atendido lo que pide Gaizka Garitano: Un extremo y un '9'. Y lo solicita porque se fue Iván Alejo en la banda derecha y porque en ataque está lesionado -por enésima vez- Roger Martí. Todo ello con Carlos Fernández asumiendo todo el protagonismo, dejando minutos menores a un Chris Ramos que ha perdido su rol de indiscutible, y con Mwepu que no es jugador de la confianza del vasco, pues apenas juega.

Garitano, que es un entrenador que va de frente y que no se esconde ante ninguna pregunta, ha dicho en repetidas ocasiones lo que necesita para tener un equipo equilibrado y de nivel para algo más que pelear hasta la jornada 42ª por la permanencia. Y es aquí donde surgen las dudas en el cadismo: ¿Dan por hecho los dirigentes que toca pelear por no descender y no buscar otro objetivo, a falta de 51 puntos en juego? ¿Es preocupante la situación económica para reducir el coste de la plantilla dando más bajas que altas?

Las redes sociales exteriorizan un malestar profundo que dependiendo de lo que suceda la próxima jornada -el domingo 9 de febrero a las seis y media de la tarde contra el Cartagena- se podrá sentir en las gradas con protestas hacia los responsables del Cádiz CF. El cadismo no entiende lo que ha sucedido, si bien en parte deja de sorprenderse viendo lo que está aconteciendo desde la temporada pasada en sus correspondientes mercados de incorporaciones.

Si el club no sorprende con fichajes sonados una vez cerrado el mercado -jugadores sin equipo SAD-, Garitano tendrá que guardar un silencio respetuoso y trabajar con lo que tiene que, realmente, no se sabe para lo que da a pesar de la mejoría desde su llegada.