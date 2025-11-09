Así está el Cádiz CF en la clasificación tras el empate ante el Valladolid

El Cádiz CF encadenó su tercer empate a cero con el que sumó en el duelo ante el Real Valladolid disputado en el estadio Nuevo Mirandilla la noche del domingo 9 de noviembre.

El conjunto amarillo no logró el objetivo de reencontrarse con la victoria. Después de no poder doblegar al cuadro castellano-leonés, sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar (una derrota y tres igualadas).

De los últimos 12 puntos, el Cádiz CF sólo capturó tres y se dejó nueve en el camino. El bajón de la producción es evidente como reflejan las cifras. A pesar del atasco en el que se ve envuelto, se mantiene en zona de fase de ascenso una semana más, en este caso el episodio ligueron número 13.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano conserva la sexta posición a la que había caído en la 12ª jornada. No es superado por ningún adversario aunque acabará perdiendo su lugar de privilegio si no vence más pronto que tarde.

El Cádiz CF cierra la zona de fase de ascenso con 21 puntos, uno más que el Valladolid y el Córdoba (séptimo y octavo con 20). Lidera la tabla el Racing de Santander con 25 y le siguen con 23 el Deportivo de La Coruña (segundo) y la Unión Deportiva Las Palmas (tercero). El Almería (próximo rival del Cádiz CF el domingo 16) reside en el cuarto puesto con 22 y un partido menos (el encuentro que el domingo jugaba en Ceuta quedó aplazado al descanso con 1-1 por el fallecimiento un espectador). El Burgos habita el quinto escalón con 21 puntos y también un partido menos, el que disputa el lunes 10 en casa contra el Castellón (20:30 horas).