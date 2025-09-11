Aridane, ex del Cádiz CF, recala en un proyecto ambicioso

Aridane Hernández Umpiérrez (Tuineje, 23 de marzo de 1989) es la apuesta de la Unión Deportiva Almería para cerrar la línea defensiva una vez ha resuleto los problemas con su inscripción en la LFP. El central canario, de 36 años, finalizó su vinculación con el Rayo Vallecano el pasado 30 de junio y, desde entonces, estaba libre para firmar con cualquier club. Finalmente, después de varias semanas de incertidumbre, sella su compromiso con el club indálico para la próxima temporada (está por ver si con otra opcional en función de partidos disputados o condicionada al ascenso). Aridane jugó en el Cádiz CF dos campañas (2015-16 y 2016-17) en Segunda B y Segunda División, acumulando 77 encuentros y dos goles.

Experiencia y liderazgo para una defensa que, en las últimas dos campañas, se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del proyecto. Por ello, este curso se ha tomado la decisión de renovar una parcela en la que el eje de la zaga pasó de estar ocupado por Édgar González, Chumi, Radovanovic y Kaiky a contar con tres nuevos futbolistas como Federico Bonini, Nelson Monte y Aridane Hernández, con el gallego como el único superviviente. Además, Álex Muñoz, Marcos Luna y Daijiro Chirino también se han unido a un proyecto del que han salido Bruno Langa, Arnau Solà, Houboulang Mendes y Alejandro Pozo en los laterales, manteniéndose únicamente Álex Centelles entre los carrileros.

A pesar de no tener equipo, Aridane Hernández ha estado ejercitándose con el CD Eldense durante el verano y ya acumula una semana de entrenamientos a las órdenes de Rubi. Con Elda mantenía un fuerte vínculo, tanto emocional como deportivo, ya que fue el club que le permitió dar un paso importante en su carrera deportiva para unirse al Granada, que le cedió al Cádiz CF, con el que pisó por primera vez el fútbol profesional. Anteriormente, se formó en las categorías inferiores de Liverpool, Real Madrid o Real Valladolid y estuvo en las filas de la AD Ceuta o el Deportivo Alavés.

Su estancia en el conjunto amarillo se prolongó durante dos campañas. En el verano de 2017, Osasuna fichó al canario como uno de los refuerzos para buscar el ascenso a Primera División, que terminó llegando en la campaña 2018/19. Con los navarros, el central debutó en la máxima categoría con 30 años. Tras más de un lustro en Pamplona, Aridane se marchó al Rayo Vallecano, en el que estuvo en los últimos dos cursos. El pasado año, la lesión de Mumin le abrió las puertas a la titularidad en los choques decisivos en el campeonato liguero, en el que los madrileños alcanzaron los puestos europeos para una certificar una histórica clasificación a la Conference League.

Durante la pasada ventana veraniega de incorporaciones se llegó a rumorear con la posibilidad de que el central regresara al Cádiz CF como uno de los refuerzos que necesitaba Garitano para la defensa, aunque finalmente no se llevó a cabo la operación.