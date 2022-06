Los árbitros que machacaron al Cádiz CF seguirán en Primera División

Javier Iglesias Villanueva, del Comité Gallego, y Juan Luis Pulido Santana, de Las Palmas, son los árbitros que se incorporan a la Primera División 2022/23, informa el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Los colegiados que machacaron al Cádiz CF seguirán en la máxima categoría, como Carlos del Cerro Grande, Javier Alberola Rojas y Alejandro Hernández Hernández.

Del Cerro Grande seguirá en la máxima categoría. Un peligro para el Cádiz CF, que sufrió con el árbitro madrileño uno de los mayores escándalos que se recuerdan con aquellos dos penaltis en contra inventados en el partido contra el Mallorca. En aquel duelo, Hernández Hernández estuvo en el VAR y perjudicó a los amarillos al no avisar de que el primer penalti no lo había sido y en cambio instar al árbitro a que revisara en el monitor la jugada que derivó en la segunda pena máxima.

El Cádiz CF estuvo a punto de descender entre otras causas por aquellos tres puntos (perdió 2-1) que le birlaron en Son Moix que le hubiesen permitido amarrar la salvación matemática dos jornadas antes del final de la Liga.

Los dos colegiados que suben a Primera, Iglesias Villanueva, de 39 años y hermano del excolegiado de la máxima categoría Ignacio, llevaba en la categoría de plata desde 2018, y Pulido Santana, de 38, estaba en Segunda desde 2016.

Como suplentes figuran Francisco José Hernández Maeso (C. Extremeño) y Luis Mario Milla Alvéndiz (C. Andaluz), y causan baja en la categoría Santiago Jaime Latre (C. Aragón) y Adrián Cordero Vega (C. Cántabro).

Jaime Latre se incorpora a la relación de árbitros asistentes de vídeo y Cordero Vega baja a la categoría de plata.

En cuanto a los asistentes, se incorporan a Primera Fabián Blanco Rodríguez, José Carlos Escuela Melo, Eliana Fernández González y Álvaro Granel Peiró; son suplentes Guillermo Santiago Sacristán y David Pérez de Colosía Alonso; y causan baja Roberto Alonso Fernández, Marcos Cerdán Aguilar, José Gallego García y Juan Carlos Yuste Jiménez.

Respecto a Segunda División, se incorporan como árbitros Mateo Busquets Ferrer (C. Balear), Adrián Cordero Vega (C. Cántabro), Andrés Fuentes Molina (C. Valenciano) y José Luis Guzmán Mansilla (C. Andaluz); son suplentes Salvador Lax Franco (C. Murciano) y Germán Cid Camacho (C. Castellano-Leonés); y causan baja Eduardo Prieto Iglesias y Gorka Sagués Oscoz, que pasan al grupo de asistentes de video.

Además acceden como asistentes a dicha categoría Marcos Barroso Galán, Marcos Cerdán Aguilar, David Fernández Blanco, Víctor Jiménez Yustos, Gonzalo López de la Llave, Jesús Mira García, Ángel Munuera Montero y Alain Perea Romero; son suplentes Mario Martín-Consuegra Díaz y Pedro Javier López Pascual; y causan baja Francisco Javier García Sabuco, Jorge Manzano García, Moisés Mateo Montañés y Enrique Ramos Ferreiros.

Árbitros de Primera para la temporada 2022/23

Javier Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego), Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear), Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco), Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño), Isidro Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-Manchego, Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz), Jesús Gil Manzano (C. Extremeño), Pablo González Fuertes (C. Asturiano), Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas), Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego), Juan Martínez Munuera (C. Valenciano), Antonio Miguel Mateu Lahoz (C. Valenciano), Mario Melero López (C. Andaluz), José Luis Munuera Montero (C. Andaluz), Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego), Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño), Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño), Juan Luis Pulido Santana (C. Las Palmas), José María Sánchez Martínez (C. Murciano) y César Soto Grado (C. Riojano)

Suplentes: Francisco José Hernández Maeso (C. Extremeño) y Luis Mario Milla Alvendiz (C. Andaluz)

Árbitros asistentes de Primera para la temporada 2022/23

Ignacio Alonso López, Carlos Álvarez Fernández, Diego Barbero Sevilla, Israel Bárcena Rodríguez, Rubén Becerril Gómez, Fabián Blanco Rodríguez, Jorge Bueno Mateo, Raúl Cabañero Martínez, Álvaro Yeray Carreño Cabrera, Pau Cebrián Devis, Antonio Luis Cerezo Parfenof, Iker de Francisco Grijalba, Roberto Díaz Pérez del Palomar, José Carlos Escuela Melo, Alejandro Estévez Iglesias, Eliana Fernández González, Gonzalo García González, José Antonio Garrido Romero, Álvaro Granel Peiró, Iván Hernández Ramos, Juan José López Mir, Antonio Martínez Moreno, Miguel Martínez Munuera, Javier Martínez Nicolás, José Luis Martínez Serrato, Iván Massó Granado, Joan Méndez Mateo, José Enrique Naranjo, Ángel Nevado Rodríguez, Jon Núñez Fernández, Guadalupe Porras Ayuso, Rubén Porras Rico, Iñigo Prieto López de Cerain, Alfredo Rodríguez Moreno, Diego Sánchez Rojo, Diego Santaúrsula Aguado, teodoro Sobrino Magán, Fernando Tresaco Escabosa, Julián Villaseñor y Aitor Villate Martínez.

Suplentes: Guillermo Santiago Sacristán, David Pérez de Colosía Alonso.

Asistentes de vídeo de Primera: Xavier Estrada Fernández, José Luis González González, Ignacio Iglesias Villanueva, Santiago Jaime Latre y David Medié Jiménez

Árbitros de Segunda para la temporada 2022/23

Saúl Ais Reig (C. Valenciano), Dámaso Arcediano Monescillo (C. Castellano-manchego), Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán), Mateo Busquets Ferrer (C. Balear), Iván Caparrós Hernández (C. Valenciano), Adrián Cordero Vega (C. Cántabro), Óliver de la Fuente Ramos (C. Castellano-leonés), Iosu Galech Apezteguía (C. Navarro), David Gálvez Rascón (C. Madrileño), Víctor García Verdura (C. Catalán), Jon Ander González Esteban (C. Vasco), Raúl Martín González Francés (C. Las Palmas), Aitor Gorostegui Fernández Ortega (C. Vasco), José Luis Guzmán Mansilla (C. Andaluz), Francisco Hernández Maeso (C. Extremeño), José Antonio López Toca (C. Cántabro), Luis Mario Milla Alvéndiz (C. Andaluz), Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño), Alejandro Quintero González (C. Andaluz), Rafael Sánchez López (C. Murciano), Daniel Jesús Trujillo Suárez (C. Tinerfeño).

Suplentes: Salvador Lax Franco y Germán Cid Camacho.

Asistentes de vídeo de Segunda: Víctor Areces Franco, Daniel Ocón Arráiz, David Pérez Pallas, Eduardo Prieto Iglesias, Gorka Sagués Oscoz e Iñaki Vicandi Garrido.