El árbitro madrileño Pérez Hernández se cruza por cuarta vez con el Cádiz CF

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dado a conocer la designaciones correspondientes a los partidos que forman parte de la 17ª jornada en Segunda División que arrancó este pasado viernes, aunque el envite entre el Cádiz CF y el Racing de Santander se disputará este domingo en el Nuevo Mirandilla (14:00 horas).

El colegiado elegido para el encuentro entre el cuadro cántabro y el equipo amarillo es Manuel Ángel Pérez Hernández (36 años), perteneciente al comité madrileño. Después de seis temporadas en la categoría de bronce (tres en Segunda División B y otras tantas en la denominada Primera Federación), está viviendo su segunda campaña en la categoría de plata, en la que hasta la fecha ha dirigido 30 encuentros resueltos con un saldo de 13 victorias locales, seis empate y once triunfos visitantes.

Entre su ascenso y el descenso del Cádiz CF hace dos años, desde la campaña pasada coinciden en la misma categoría y será la cuarta vez que pite a los amarillos. La primera fue en la octava jornada de la campaña pasada, en el Huesca-Cádiz (3-1); ese mismo curso repitió en el Eldense-Cádiz CF (1-4). Y esta temporada estuvo en la cuarta jornada, en el empate de los amarillos (3-3) en el campo de la Real Sociedad B.