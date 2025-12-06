El Cádiz CF salva a Moussa para la Liga

El Cádiz CF ya conoce la decisión adoptada por el juez disciplinario único para competiciones no profesionales respecto a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, de la que el equipo amarillo se despidió esta semana como consecuencia de su eliminación a manos del Real Murcia (3-2).

El partido dejó una vergonzosa primera parte (3-0 al descanso) y una expulsión que generó temor en un primer momento. Y es que, ya en la prolongación sobre el minuto 90, Moussa Diakité vio la cartulina roja directa y tuvo que dejar el encuentro cuando este estaba a punto de concluir.

El juez disciplinario ha decidido imponer dos partidos de castigo al centrocampista del Cádiz CF, según recoge en su resolución, "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 130.2)".

El relato de los hechos tal y como quedaron reflejados en el acta del encuentro ha dejado el castigo en un mal menor porque existía la posibilidad de que a Moussa le hubiesen caído cuatro o más partidos, cuya sanción ya habría afectado de otra manera.

Los dos partidos tendrá que cumplirlos la próxima vez que juegue la Copa del Rey, ya que no afectan a la Liga y el jugador maliense podrá estar este domingo, a partir de las dos de la tarde, en el choque contra el Racing de Santander.