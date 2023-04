El ex árbitro Iturralde González ataca al Cádiz CF y el club le responde

La temporada 2022/23 está siendo muy polémica con los arbitrajes. No es un problema que sufre el Cádiz CF en exclusiva. Es una cuestión que afecta a todos los equipos aunque el amarillo se haya visto perjudicado en numerosas ocasiones. El fuera de juego del Elche es el caso más grave.

El duelo andaluz entre el Betis y el Cádiz CF quedó condicionado de alguna manera por las dos expulsiones que sufrió el conjunto verdiblanco. La primera de ellas, la de Sergio Canales, fue criticada por el entrenador local, Manuel Pellegrini, al considerarla exagerada.

Tampoco vio que la acción fuese para tarjeta roja el ex colegiado Eduardo Iturralde González, comentarista de la Cadena Ser que valora las decisiones arbitrales que se suceden en los partidos.

Iturralde dijo en antena, durante el programa Carrusel Deportivo, que "si queremos justicia deportiva, nada más terminar el partido el Cádiz hará un comunicado diciendo que es una barbaridad expulsar a un jugador y dejar a un equipo con diez. Si no queremos justicia deportiva, todos los comunicados que hagan no sirve para nada. ¿Por qué el VAR no entra para lo de Canales?".

El Cádiz CF sacó un comunicado hace algo más de una semana en el que mostró su apoyo al Sevilla y al Betis tras el cierre de una grada del estadio Sánchez Pizjuán y la sanción de cuatro partidos que le cayó a Sergio Canales por unas declaraciones. De ahí que Iturralde hiciera alusión, en tono irónico, a un posible nuevo comunicado del club gaditano tras el duelo del Villamarín.

La entidad cadista le respondió con un mensaje a través de su cuenta de twitter. Desde el club señalaron que "no es un problema de árbitros sino de criterio. Y es el criterio el que está fallando para todos. ¿Criticas el criterio y defiendes a los árbitros como nosotros?" La respuesta del Cádiz CF recibió más un centenar de mensajes de aficionados.

El Cádiz CF no se quedó callado y no tardó en reaccionar tras el comentario de Iturralde González.