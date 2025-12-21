Aprobados y suspensos del Cádiz CF ante el Castellón: la explosión de Dawda

Raúl Pereita en acción ante el Castellón.

Víctor Aznar (2) Cuando el equipo ganaba y se empleaba a fondo, en momentos de apuros emergió su figura para dejar la portería a cero con dos grandes paradas.

Iza Carcelén (2) Noche compleja que sacó adelante con oficio. No se cansó de hacer despejes con centros que llegaban al segundo palo.

Jorge Moreno (2) Se ha integrado en el engranaje defensivo y volvió a completar una meritoria actuación.

Iker Recio (2) Se desenvolvió con seguridad y aplicado para contener a Camara.

Raúl Pereira (1) Le tocó la difícil papeleta de marcar a Mabil de la que salió airoso.

Moussa Diakité (1) Fiel ayudante de la defensa en situaciones de máxima dificultad.

Ortuño (1) Tuvo que trabajar más en la destrucción que en la destrucción.

De la Rosa (1) Apareció poco por la banda derecha. Destacó más por su aplicación en materia defensiva.

Brian Ocampo (1) Algunas acciones individuales brillantes, sin puntería en el disparo.

Dawda (3) Una noche inolvidable para el delantero, cómodo con espacios a la contra. Después de no aprovechar una buena ocasión poco antes del descanso, en la segunda no perdonó y definió a la perfección para firmar su primer doblete como cadista.

Roger Martí (1) Peleó en la presión aunque no llegó el balón para practicar el remate.

Tabatadze (1) Aportó frescura por el costado derecho. Disciplinado en la labor defensiva y con tendencia a buscar la contra.

García Pascual (3) No marcó pero ejerció un papel relevante en la victoria con dos asistencias de gol.

Ontiveros (s.c.) Reapareció tras superar una lesión. Intentó alguna jugadas de las suyas.

Álex Fernández (s.c.) Contribuyó a la victoria con su entrada al campo en los últimos minutos. Le dio tiempo a tener una ocasión.

Diarra (s.c.) Saltó al césped en los instantes finales del partido para poner piernas y pulmones al servicio del equipo.