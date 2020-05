El antídoto del Cádiz CF para jugar sin público

Álvaro Giménez ha atendido a los medios oficiales del club al acabar su papel en la sesión preparatoria de este viernes, de nuevo con el calor como protagonista en las instalaciones de El Rosal. El delantero, uno de los refuerzos del equipo en el mercado de invierno, analizaba la actualidad y lo vivido durante el confinamiento.

"Después de dos semanas trabajando todo va a mejor y nuestra idea es continuar así para regresar a la competición. Todo ha sido un poco raro. Hacer grupos de entrenamientos no es algo habitual, pero la idea es que dentro de poco podamos entrenar con normalidad", explicaba el ariete.

Considera fundamental que las sesiones de entrenamiento ayuden a tener las mejores sensaciones posibles y a sentir el día a día de antes de la parada obligada. "Después de dos meses sin tocar balón hay que hacerse al tacto de nuevo. Entrenando y con el día a día hay que volver a estar como antes".

En su caso con la dificultad de ser uno de los últimos en incorporarse al proyecto que encabeza Álvaro Cervera, con lo que conlleva asimilar el estilo de un nuevo entrenador. "Me costó porque llegué nuevo y sin jugar mucho, ahora este parón te obliga a coger de nuevo el ritmo. En estas semanas que quedan sólo pienso en cogerlo".

Álvaro Giménez tiene claro que no le va a dar un carácter especial a los encuentros que quedan por jugar, abogando por ir paso a paso. "Nos tomamos estos once partidos como lo que es. Estamos cerca de un objetivo que queremos conseguir, y trabajamos para el primer partido. Vamos a ir jornada a jornada, intentando hacer las cosas bien como hasta ahora para conseguir llegar a la meta", añadiendo que "sabemos que va a ser distinto cuando juguemos en casa sin nuestra gente, pero lo más importante es la unión en el campo y ser una piña". "Eso será fundamental para que no nos afecte lo ambiental".