La ambición de Antoñito Cordero como jugador del Cádiz CF

Una de las caras nuevas del mercado de invierno del Cádiz CF, Antoñito Cordero, ya ha sentido de cerca lo que es jugar en el Nuevo Mirandilla, su estadio hasta el próximo 30 de junio. El extremo no olvidará esa puesta de largo como local tras debutar una jornada antes en La Coruña.

Cordero recuerda la experiencia que recorrió su cuerpo. "Es una sensación inexplicable porque llevaba mucho tiempo intentando jugar en el estadio. No hay mejor manera de hacerlo que llevándonos los tres puntos", apunta con un claro sello de agradecimiento.

Cabe recordar que el jerezano ha sido una de las dos apuestas del Cádiz CF para reforzar el equipo en la segunda ventana de incorporaciones, gracias a un acuerdo de cesión con el Newcastle.

El nivel de autoexigencia lo coloca alto el cadista. "Puedo dar mucho más. Esto es el comienzo. Mis compañeros y el cuerpo técnico me están haciendo la adaptación mucho más fácil y ahora hay que seguir peleando". Son sus palabras a los medios oficiales de la entidad.

Cordero, a pesar de sus 19 años, tenía conocimientos de lo que supone ser jugador local en el templo del cadismo. "Yo ya tenía idea de cómo era la afición. Ya sabía que apretaban mucho, pero es diferente a la hora de jugar. La experiencia fue muy bonita y estoy deseando volver a jugar en el Nuevo Mirandilla", afirmaba el extremo del Cádiz CF.

En la parte final de su intervención, Antoñito Cordero valoraba otros aspectos que han pesado a la hora de decantarse por la opción de vestir de amarillo, a pesar de tener otras ofertas muy superiores tal y como expuso el pasado domingo el presidente, Manuel Vizcaíno. Y es que el futbolista eligió la cercanía a los suyos. "Estuvieron presentes mi familia y muchos amigos. Ahora que estoy cerca de mi casa vienen a verme. Es una sensación inexplicable".