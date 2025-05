El Almería recela del Cádiz CF como local

Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' subrayó en la previa del duelo ante el Cádiz CF la importancia de sumar los doce puntos que quedan para asegurar el playoff y mantenerse en la lucha por el ascenso directo. No obstante, "todo pasa" por la cita en el Nuevo Mirandilla. "Estamos obligados a seguir alimentando esa energía positiva", aseguró el técnico unionista acerca de este tramo final.

Preparación: "Tenemos un planteamiento preparado para este partido, por lo que guardo las cartas para que el rival no tenga facilidades. El staff contra el que nos enfrentamos conoce bien a nuestros futbolistas y será un choque en el que hay una dificultad grande, pero espero que consigamos la victoria".

Guion: "En el fútbol actual, el tema de la posesión es una carta por la que se puede apostar, pero también permite al rival aprovechar espacios y contragolpear. Desde el primer día, hemos intentado ser dominadores. Hay que controlar las vigilancias".

Sala médica: "Tenemos a 25-26 futbolistas disponibles, por lo que algunos se quedarán fuera. Habrá dos o tres descartes. Chumi es alta médica, por lo que está disponible. Con Lázaro estamos ajustando su forma física/técnica de cara a esta recta final".

Suárez y la quinta amarilla: "La posición de Luis Suárez es determinante. No me he planteado darle descanso en ningún momento y durante los partidos va en función de lo que vaya notando. Es un jugador que siempre te da cosas. No está nervioso y su comportamiento es extraordinario".

Partidos fuera de casa: "Hemos dado tantas caras a domicilio que es difícil saber cómo va a responder el equipo. La última referencia es ponernos por delante y caer contra el Castellón. El Almería es complicado que acabe 0-0 o 0-1. Nunca vamos a estar tranquilos del todo si no marcamos dos tantos".

Modificaciones: "Durante la temporada, lo que pretendemos los entrenadores es adaptarnos al estado de forma de los futbolistas para darle un corte más defensivo al equipo u otra circunstancia. Puedo mover alguna cosa según lo que he ido viendo en los entrenamientos".

Capacidad goleadora: "Tenemos que ir con cuidado de actuar en contra de las virtudes del equipo porque no debemos perderlas. Podemos estar veinte minutos sin estar bien, pero en quince minutos generamos cuatro o cinco ocasiones de gol. Eso es importante porque puede ser decisivo".

"Hay que lograr los doce puntos"

Desplazamiento: "Agradecer a la afición que vendrá a Cádiz en un día laborable. Son 400 seguidores maravillosos que sabemos el apoyo que nos van a dar y espero que vuelvan con una sonrisa".

Rival: "El Cádiz es una plantilla con una gran experiencia en Primera División con jugadores interesantes y un director de orquesta que siempre tiene un guion preparado para que las cosas salgan bien. Nosotros vamos a por la victoria, pero ellos están en un buen momento en casa".

Ascenso directo: "Estamos obligados a seguir alimentando esa energía positiva porque necesitamos los tres puntos en esta recta final. Las dos primeras plazas están muy difíciles, pero hay que lograr esos doce puntos para entrar en playoff. No dependemos de nosotros mismos de cara al ascenso directo".

Últimas jornadas: "Siempre está el argumento en contra de hacer los deberes antes para no depender de nadie, pero es cierto que cada vez hay más casos en los que los equipos que no se juegan nada compiten mejor. Eso es positivo, aunque no podemos estar preocupándonos de otros resultados".

Play-off: "Pienso que el Almería podría estar más arriba, al igual que el Cádiz, que era candidato para estar entre los seis primeros. La clasificación no engaña y los ocho que están arriba han hecho méritos para estar ahí. El Elche merece también el liderato por su gran juego".