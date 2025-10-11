Alineación probable del Cádiz CF en el partido contra el Huesca

La novena jornada toma cuerpo para el Cádiz CF este domingo, 12 de octubre (18:30 horas), con el regreso del equipo al Nuevo Mirandilla, donde se reencontrará con su masa social después de encajar en Las Palmas la primera derrota de la temporada. Toca recuperar el resultado porque las sensaciones son similares desde la primera jornada.

Llega un adversario que cuenta con dos puntos menos y que tiene enfocada la campaña con la aspiración de estar cerca de la zona de play-off. Un equipo aragonés que la semana pasada recuperó oxígeno a costa del Burgos (2-1) después de dos derrotas a manos del Deportivo y el Granada.

El Cádiz CF tiene el examen de saber cuál será su cara después de su primera gran decepción, conocer si lo del estadio de Gran Canaria o queda como un accidente arrastra alguna tendencia negativa. El hecho de jugar como local respalda a los amarillos por lo que supone tener cerca a su gente.

La semana ha estado marcada por las novedades obligadas que Gaizka Garitano tendrá que llevar a cabo en la defensa, donde Mario Climent está sancionado y Bojan Kovacevic jugó el viernes por la noche con la selección sub’21 de Serbia.

Tirando de lógica, Raúl Pereira debe salir de inicio en el lateral izquierdo, mientras que para el puesto de central parece que Pelayo parte con ventaja sobre Jorge Moreno. Todo ello sin olvidar a gente que está 'entre algodones' y que serán duda hasta el último momento.

En cuanto al Huesca, tras reencontrarse con el triunfo ante el Burgos después de dos tropiezos consecutivos, viaja a Cádiz con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la clasificación y para ello debe conseguir un resultado positivo en el Nuevo Mirandilla.

El conjunto azulgrana ha recobrado la confianza tras imponerse a los burgaleses, por tercera vez en lo que va de temporada en el último suspiro del partido, lo que le ha permitido regresar a los puestos de promoción, una zona de la tabla en la que se está moviendo desde el comienzo.

Como sucede en cada jornada, vuelve a ser una incógnita cómo planteará el Huesca este encuentro porque su entrenador, Sergi Guilló, varía de sistema y habrá que esperar a ver si mantiene la defensa inicial de cuatro que planteó ante el Burgos, o volverá a la zaga de cinco con la que acabó el partido.

Otra de las dudas es si Guilló seguirá apostando por el mismo once o por contra introducirá cambios desde el inicio en el equipo que salte al Nuevo Mirandilla, en lo que se ha convertido en una constante. El técnico ilicitano tiene a todos los jugadores disponibles para este partido, excepto a los que son baja de larga duración como Jordi Martín y Javi Mier, por lo que podrá plantear el encuentro en función del análisis que tiene del rival.

ALINEACIONES PROBABLES

Cádiz CF: Víctor Aznar; Iza, Pelayo, Iker Recio, Pereira, Moussa, Ortuño, Suso, Diarra, Tabatadze y García Pascual.

SD Huesca: Dani Jiménez; Abad, Pulido, Piña, Arribas, Ro, Sielva, Álvarez, Kortajarena, Enol y Enrich.

Árbitro: Cid Camacho (castellano-leonés).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 18:30 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).