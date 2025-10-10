El entrenador del Cádiz CF enciende las alarmas con la alineación ante el Huesca

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, ofreció el viernes 10 de octubre la rueda de prensa previa al encuentro contra el Huesca de la novena jornada de Liga que se disputa el domingo en el estadio Nuevo Mirandilla. Su principal ocupación es la alineación que sacará en el regreso a casa del equipo amarillo. No ocultó la necesidad de mejorar.

En líneas generales, señaló que esta semana "hemos entrenado muy bien, contamos con que en esta categoría puedes perder cualquier partido. Lo importante es que puedas ganar a cualquiera, es algo que estamos demostrando. El otro día en Las Palmas, ante uno de los favoritos a estar arriba, dimos la cara y pudimos sacar un resultado mejor".

El 'míster' destacó el buen papel de sus equipo pero no escondió que "nos cuesta también, los partidos que hemos ganado los hemos tenido que trabajar mucho y el domingo costará igual". Tiene claro cuál es el camino: "Tenemos que seguir desde la fiabilidad que tenemos como un equipo muy reconocible aunque necesitamos mejorar en muchos aspectos para poder seguir donde estamos en la clasificación, que estamos muy arriba".

El preparador cadista le da vueltas a la alineación. Y es que entre las bajas ya conocidas y los futbolistas que están entre algodones, el once inicial puede experimentar más variaciones de lo habitual. La duda permanece hasta el mismo día del encuentro. El técnico aún no lo tiene claro y apura todo lo que puede.

Garitano explicó que "hay varios futbolistas en duda" sin dar sus nombres. Contó que los afectados están tocados "durante la semana" y dijo que tras el encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas del pasado fin de semana "a algunos les ha costado más". Así, después del último entrenamiento, programado para la mañana del sábado, "tomaremos la decisión de quién puede estar o no”.

El entrenadoer destacú las cualidades del Huesca: "Es un equipo muy fuerte en las dos áreas, con futbolistas de calidad, en los últimos años años hace muchos goles a balón parado y mete goles en los últimos minutos. Tiene buenos cambios".

En cualquier caso, Garitano está muy pendiente de su plantilla. Afirmó que "estoy más preocupados de los nuestros, que estemos bien, que consigamos ver al Cádiz CF que solemos ver en casa y que seamos fuertes todos juntos sabiendo las dificultades que tiene el partido".