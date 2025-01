Alcaraz: cien razones para ser un jugador querido en el Cádiz CF

Uno de los futbolistas del Cádiz CF más querido y valorado por parte de la afición es Rubén Alcaraz, que cumple su tercera temporada y media en el equipo y esta semana ha sido noticia por un registro muy destacado. Contra viento y marea, el catalán siempre da la cara y el funcionamiento del equipo depende en muchas ocasiones de su rendimiento en el centro del campo.

Rubén Alcaraz alcanzó el centenar de partidos oficiales con el Cádiz CF en la victoria del pasado lunes ante el CD Mirandés (3-1) y, por ello, atendió a los medios oficiales del club en una entrevista en la que repasó su trayectoria desde que se inició su andadura en la entidad gaditana en el mes de enero de 2022.

En este sentido, el centrocampista del conjunto amarillo recordó la llamada del Cádiz CF como "una alegría tremenda" porque "para cualquier jugador, una llamada del Cádiz es alegría y felicidad, y así me lo tomé, como una felicidad tremenda y un reto bonito".

Cuestionado sobre si la etapa actual en la capital gaditana es la más significativa de su carrera, Rubén Alcaraz reconoció que "en la carrera deportiva, todas las etapas son importantes", aunque señaló que "es cierto que en Cádiz estoy disfrutando mucho, he disfrutado mucho y nos queda por disfrutar". "El cariño, ya no sólo del día a día del vestuario y de la gente del club, si no de la afición y la ciudad, es encantador", explicó en un tono de máximo agradecimiento.

En cuanto a los valores que deprende el club, explicó que "el ADN del Cádiz es esfuerzo lo primero y sentir ese coraje en todos los partidos". En ese sentido, el barcelonés aseguró que "si das el 100%, pese a resultados o dinámicas que hayamos podido pasar un poco peor, y a veces un poco mejor, si lo das todo sientes ese calor".

Hay una coincidencia en las palabras del centrocampista del Cádiz CF que también es recurso de otros jugadores. Y surge cuando profundiza relatando que "aquí todos somos una familia", y agrega que "se dice familia en muchos sitios, pero aquí se vive desde el primer día". "Y ese calor de la afición y del día a día de los entrenamientos, con esfuerzo y ganas seguro que sale bien, tanto para los nuevos como para los que llevamos más tiempo".

Para acabar, Alcaraz empleó el término "familia" para definir al Cádiz CF, tanto "en el día a día" como "a la afición". "Jugar cada domingo en el estadio es una gozada", subrayó.