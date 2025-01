El ex del Cádiz CF que deja un mensaje para la esperanza

El portero del Sporting Rubén Yáñez rechaza que el objetivo de luchar por entrar en el play-off de ascenso esté ya descartado, aunque reconoce que los resultados "no están siendo los esperados" y espera que "haya un poco más de acierto para que mejoren". Las palabras del ex del Cádiz CF son un mensaje optimista para el equipo amarillo, que tiene dos puntos menos que los asturianos en la clasificación.

El equipo gijonés prepara la visita del Burgos a El Molinón del próximo sábado en la que el entrenador, Rubén Albés, tendrá cinco bajas seguras, los lesionados Curbelo, Bernal y Gaspar Campos y los sancionados Rober Pier y Gelabert, mientras que sigue siendo duda, aunque el técnico confía en poder contar con él, el central Nikola Maras.

"¿Temporada perdida? No lo creo, hay mucho margen y tengo toda la confianza para creer en el equipo y en el trabajo que se está haciendo", afirmó el guardameta rojiblanco, quien no obstante reconoce que "siempre hay cosas que mejorar" si bien no lo están haciendo "tan mal como para tener esta racha".

Yáñez asegura que "el vestuario está con ganas de que llegue el fin de semana y competir" y quiere trasmitir "un mensaje de tranquilidad y tratar de dar mucho más, hay que seguir trabajando y mejorando pero con fe" y mostró su certeza de que van a "conseguir lograr una dinámica positiva que permita ir hacia arriba porque queda mucha liga".

"Conseguir un mayor número de porterías a cero es el primer objetivo", manifestó el guardameta ex del Cádiz CF en unos momentos en los que el equipo está encajando muchos goles y en los que, además, la línea defensiva está notablemente mermada de efectivos por lesiones y sanciones.

Rubén Yáñez militó en el Cádiz CF en la temporada 2017-18 en la que disputó seis partidos -todos de Copa del Rey- al tener la titularidad en Liga 'en propiedad' Alberto Cifuentes, que era indiscutible para Álvaro Cervera.