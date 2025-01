Polémica servida: quién pide el regreso de Maxi Gómez al Cádiz CF

Es mejor no pensar cómo reaccionaría la afición si el Cádiz CF anunciara la vuelta de Maxi Gómez, uno de los fracasos más sonados de la pasada campaña que formó parte de la plantilla del descenso y cuyo rendimiento dejó mucho que desear. En esa espiral tan negativa, el atacante sigue sin equipo desde que salió el Nuevo Mirandilla y rescindió el contrato con el Trabzonspor. El club busca delantero, pero parece que este ex no es el gran deseo.

Un total de 33 encuentros acumuló el uruguayo entre Liga y Copa del Rey, y no fue capaz de ver portería ni de convencer con su juego. Con la sensación desde pretemporada de que no estaba en el mejor estado de forma, alternó titularidades y suplencias en las primeras semanas de competición en las que Sergio González, entonces entrenador del Cádiz CF, trató de darle confianza y minutos para que se viera la mejor versión de Maxi Gómez, aquel futbolista que hora tiene 28 años y por el que el Valencia pagó 32 millones de euros al Celta. Era el verano del año 2019.

La cuestión es que el ariete está en su país jugando en torneos no profesionales para mantener el tono físico a la espera de una oportunidad que no llega del Cádiz CF ni de nadie, al menos por el momento. La trayectoria de este jugador es claramente de caída libre desde que salió del Valencia después de una última temporada con números muy discretos.

Tampoco en Turquía fue capaz de enderezar el rumbo y el Trabzonspor no puso pegas a su cesión al Cádiz CF para el curso pasado. De amarillo ya se sabe la decepcionante historia, dejando un malestar importante en una masa social que a medida que se acercaba el desenlace del descenso, señalaba de forma clara al atacante, entre otros, y mostraba su malestar con él cada vez que le veía en el césped.

Lo único positivo que parece que dejó Maxi Gómez en el Cádiz CF son amigos en la plantilla que aún siguen en el proyecto amarillo. Unos amigos que, tal y como informa El Desmarque, han tratado de animar para el regreso del delantero ahora en Segunda. Según parece, el club no contempla operación alguna con el uruguayo porque busca un '9' de otro corte.

No obstante, la vuelta de Maxi Gómez sería incendiar a la grada, la misma que tanto sufrió el curso pasado con la pobre aportación de este futbolista, una decepción enorme por su nula capacidad realizadora y por su rendimiento sobre el verde.