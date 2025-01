Un intruso poderoso en la operación entre el Cádiz CF y Alan Godoy

Alan Godoy había aparecido en el mercado de invierno del Cádiz CF casi de forma inesperada, ya que no es una operación que afecte directamente al primer equipo amarillo. Pero la realidad es que el jugador canario está en las quinielas para que el club gaditano haga de puente si adquiere sus derechos federativos. Sin embargo, el final de la segunda ventana de incorporaciones se acerca -acaba el próximo lunes 3 de febrero- y los equipos entran en esa fase de casi desesperación en busca de soluciones a sus problemas.

Y es que el Cádiz CF tenía avanzada la llegada de Alan Godoy para, posteriormente, ceder al atacante al Atlético Sanluqueño (Primera Federación), que cada vez ejerce más como 'filial' de los amarillos. La cuestión es que apareció hace unas fechas un equipo que sigue la pista al jugador, su situación y conocer el estado de la posible operación que le haga salir del CD Eldense, su actual equipo.

El tema es que ese intruso no es cualquiera y de manera clara va a alejar al futbolista de poder estar bajo el mando del Cádiz CF. Se antoja imposible competir con ciertos clubes y es lo que ha sucedido en el Nuevo Mirandilla, donde empiezan a dar por perdido al ariete.

Si no sucede nada extraño, el futbolista, que tiene 21 años, va a poner rumbo al FC Barcelona para unirse al proyecto de su filial, que milita en Primera Federación (grupo 1) y pelea por evitar el descenso en una campaña que no está siendo favorable. El Barça sale a escena y se antoja complicado que el Cádiz CF ni siquiera pueda hacer ruido.

La llegada de la entidad azulgrana ha sido decisivo en la operación que, además, no acababa de convencer a Alan Godoy si ponía rumbo a Cádiz. Y no le convencía porque no veía con buenos ojos salir cedido al Atlético Sanluqueño. A este detalle importante se le une que el Barcelona ha puesto mucho interés en su fichaje, a tenor de los problemas que tiene en su filial en cuanto a efectivos y cuestión clasificatoria, por lo que se puede dar por hecho que al jugador canario no se le ha perdido nada en la Tacita.

Cabe recordar que el delantero ya jugó medio campaña en el Sanluqueño en el curso 2022-23, que acabó con el ascenso de los verdiblancos a Primera Federación. Alan Godoy disputó 17 encuentros y firmó ocho goles, alguno de gran importancia en la fase de ascenso. Dejó un grato sabor de boca en El Palmar, aunque ahora no le convence su regreso.