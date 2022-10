La afición, lo único positivo del Cádiz CF en Vallecas

El Cádiz CF no estuvo a la altura de la relevancia del partido contra el Rayo Vallecano. Se trataba de un importante duelo entre dos teóricos rivales directos en la continua pelea por la permanencia, pero sólo uno de los dos, el conjunto madrileño, mostró hechuras de Primera División. El visitante casi no compareció en una tarde nefasta.

La escuadra gaditana no fue capaz de plantar cara en ningún momento a un adversario que se mostró tan arrollador que pareció un equipo de 'Champions' frente a un oponente con los brazos caídos desde el pitido inicial. La pregunta es a qué fue el Cádiz CF a Madrid. No compitió cuando más necesario era. Tenía que ganar pero no buscó la victoria. Ni los jugadores ni Sergio González dieron con la tecla y el varapalo fue de aúpa.

Ni el más pesimista de los seguidores podía imaginar que el Cádiz CF se iba marchar con la cabeza agachada y una goleada que manda directamente a los futbolistas al rincón de pensar. El varapalo fue doble: derrota y una 'manita' que duele.

Por parte del bando cadista sólo una parte que sí estuvo a la altura: la afición. Más de medio millar de hinchas del conjunto amarillo estuvieron en Vallecas para dar su aliento. De nada sirvió porque el equipo no dio la talla en ningún momento.

Aficionados pertenecientes a 25 peñas, además de otros que están en ninguna, (la inmensa mayoría desde la grada visitante) vivieron el encuentro disputado en Vallecas con una ilusión que se fue desvaneciendo cuando se impuso la realidad. Un mazazo. No esperaban una versión tan mala de los suyos, y menos después de los últimos partidos con tan buenas señales.

Hasta Madrid se desplazaron cadistas procedentes de diversos puntos de la geografía española. Desde la capital gaditana partió un autobús fletado por la Federación de Peñas y otros incondicionales viajaron por su cuenta.

Los seguidores amarillos que viven en la capital de España ejercieron de anfitriones en la reunión de cadistas, que se mezclaron con la aficionados del Rayo Vallecano antes del partido en los alrededores del estadio. En el interior del recinto se vieron juntos a hinchas de los equipos. Una hermandad entre dos aficiones que viene de años y se prolonga en el tiempo.

Los cadistas que acudieron a Madrid cumplieron con su parte. Lo dieron todo por su equipo y el que falló fue precisamente el equipo, que le debe como mínimo una a los que nunca le fallan.