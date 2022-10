Sergio: "El Rayo ha visto sangre y ha ido a por nosotros"

Partido complicado para Sergio González, entrenador del Cádiz CF, a la hora de exponer lo acontecido en el césped en la goleada encajada por su equipo en el estadio de Vallecas (5-1).

Análisis de lo sucedido: "Sabíamos a dónde veníamos y como aprieta el Rayo Vallecano. La realidad es que no encontramos fluidez con balón y ellos, por contra, han mostrado su mejor versión. En esa fase de acoso y derribo llegó ese penalti y es una ación que nos hizo mucho daño. Y el segundo gol ya con diez en el campo genera una situación que era difícil dar la vuelta", añadiendo que "un día negro porque veníamos con mucha ilusión de confirmar la buena trayectoria que veníamos trazando y no nos ha salido nada". "Ellos han estado en una buena versión y nosotros muy lejos de la mejor versión nuestra. No hemos sabido salir del dominio local, el penalti nos hizo daño, encajamos rápido y teníamos uno menos. En el segundo tiempo intentamos competir para dar la buena imagen y la expulsión ha sido una losa".

Situación de perder 2-0 y estar con diez al descanso. "En la segunda parte hemos sacado el amor propio tratando de no perder la compostura porque no se podía hacer mucho más".

¿Polémica expulsión de Iza? Opinión del entrenador del Cádiz CF. "Nos quejamos de la tarjeta roja porque bastante castigo es un penalti para que además te quedes con uno menos. Es una jugada dura que marca un antes y un después", explicaba el preparador catalán sobre la entrada de su lateral sobre Álvaro García.

Conclusiones: "Este partido no me deja nada positivo. Veníamos de una racha de tres o cuatro encuentros compitiendo bien y el equipo estaba en buena línea, pero hoy nada de nada. Hemos estado muy espesos con el balón y han faltado cosas"

La segunda amarilla a Rubén Alcaraz. "La segunda expulsión es un error nuestro. Así de claro. El rival ha visto sangre y ha ido a por nosotros", indicaba desde el dolor Sergio González.

Atlético de Madrid, siguiente rival: "Nos tiene que despertar sí o sí. En casa tenemos que ir todos los partidos con la idea de conseguir la victoria. Ojalá sea el partido perfecto para ganar por primera vez en casa. Lo primero es corregir, luego estabilizar y ya luego iremos a por el partido ante el Atlético".