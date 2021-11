La afición del Cádiz CF, mucho mejor que el equipo en Getafe

El Cádiz CF no estuvo solo en el Coliseum Alfonso Pérez. El equipo estuvo arropado por numerosos aficionados que llegaron desde diversos enclaves de la geografía española, desde los que residen en la Comunidad de Madrid hasta los que viajaron en autobús desde la provincia gaditana. La tristeza fue la nota común al final del encuentro. Es duro ver perder a tu equipo con una goleada.

Los hinchas del conjunto amarillo estuvieron a la altura, lo dieron todo hasta el punto de que sus cánticos por momentos resonaron más que los que de la parroquia local, mucho más numerosa.

El problema fue que el equipo de Álvaro Cervera no estuvo a nivel de su afición. Si el Cádiz CF no dio la talla no fue por falta de aliento de sus seguidores, que se marcharon a casa decepcionados por la derrota y por la pésima imagen que ofreció el equipo de sus amores. La afición lo dio todo a cambio de nada en una tarde para olvidar.