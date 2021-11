Cervera: "El equipo ha jugado bien y le han metido cuatro"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, no ha puesto paños caliente al batacazo de su equipo en el campo del Getafe (4-0). Ha llamado a cada cosa por su nombre y admite errores propios además de los que ha cometido el equipo.

"No es el peor partido. Creo que hemos sido mucho mejores que ellos en la primera parte. Y en la segunda creyendo yo que por esa forma de verlo así, creía que podía empatar y remontar, y se hacen los cambios que creo que vienen bien y me equivoco completamente. ¿Decepcionado? Totalmente. De estas cosas hay que aprender para que no vuelva a pasar. Hemos jugado una buena primera parte, como queríamos, pero en la que ya íbamos perdiendo por cosas que no pueden pasa a equipos e Primera División. Y en la segunda he hecho unos cambios pensando que podíamos empatar y ganar, y los cambios salieron mal y yo mismo he cambiado el ritmo del partido".

Fallos en defensa, con los remates de cabeza. "Tenemos un problema a balón parado. Nosotros hemos cambiado varias veces la forma de defender. Y el balón parado es igual para todos. Nosotros no somos bueno ni en ataque ni en defensa. Puede ser falta de concentración, que los otros son mejores, que la ponen mejor... Achacarlo a lo que queráis, pero no somos buenos a pesar de lo que lo entrenamos lo intentamos. Es algo que tenemos que mejorar. ¿Cómo? No lo sé porque lo ensayamos lo buscamos y seguiremos buscando la manera. No sé si es falta de concentración".

El entrenador del Cádiz CF hace su balance. "El equipo ha jugado bien y le han metido cuatro. El equipo a lo mejor no tiene que jugar tan bien en la primera parte. Quiero decir que cuando juegan bien tiene que marcar. Jugar bien para no marcar, no. Igual hay que jugar de una manera y que no te marquen. Bajo mi punto de vista hemos jugado bien la primera parte, bastante buena. Cuando se intenta jugar bien y no lo consigues dejas lagunas enormes".

Más que una derrota por ser un rival directo. "Estas cosas pasan en el fútbol y es según como te lo tomes. Si te lo tomas como una cosa de la que tienes que aprendes, así me lo voy a tomar. Sacaré mis conclusiones y tiraré para delante como hago siempre".

Cervera insistía en su mensaje a pesar de la goleada. "En la primera parte creo que hemos estado bien. Nos ha salido el partido que queríamos pero no marcamos. Y a nosotros sí nos marcan. Y la segunda parte sin hacer lo que hemos querido nos marcan tres. En cualquier jugada, un centro de 70 metros... Ir contracorriente es complicado".

Cuestionado por los cambios en la banda derecha. "Veía que era por donde ellos metían problemas. El portero siempre sacaba allí y nos creaban problemas con Iza que es pequeñito. Pensé que Fali podía sacarlas y Chapela es buen centrador. La idea no era mala pero te sacan una falta desde medio campo y remata un tío solo. Eso no puede pasar en Primera. A nosotros nos cuesta la vida hacer un gol y que nos metan desde 40 meros cuesta mucho".