La primera plantilla del Cádiz regresó al trabajo este miércoles con una primera sesión semanal que invita como poco a la inquietud pensando en el encuentro del próximo domingo a partir de las 12:00 horas contra el Fuenlabrada en el Fernando Torres. Álvaro Cervera no pudo disponer nada menos que de 10 integrantes del equipo amarillo, por lo que la sesión contó con la presencia de numerosos canteranos.

Independientemente de que se tratara de un entrenamiento de recuperación, motivo por el cual muchos jugadores se ejercitaron en el gimnasio en vez de hacerlo con sus compañeros en el campo 4 de la Ciudad Deportiva de El Rosal, lo cierto es que técnico tiene razones suficientes para estar preocupado. Quedan tres sesiones antes del compromiso de la 18ª jornada en tierras madrileñas y en estos momentos tendría serias dificultades para componer un once de garantías.

Iza, Espino, Fali, Iván Alejo, cuatro de los titulares en el duelo del pasado fin de semana con el Lugo en el Ramón de Carranza, además de Sergio Sánchez, que por ahora apenas cuenta para el técnico, se han unido a la lista de futbolistas con problemas físicos y que ya formaban Cala, Mauro, Salvi, Edu Ramos y Jurado. El entreno de este jueves resultará determinante para conocer el estado de cada uno de ellos, si bien parece obvio que algunos sólo arrastran pequeñas molestias que en principio no deberían impedirles formar parte de la próxima convocatoria. No obstante, la incertidumbre se mantendrá durante los próximos dos o tres días.

La falta de efectivos propició que este miércoles acapararan mayor protagonismo los canteranos, con cuatro, Javier Duarte, José Alonso, Saturday y Carlos Cobo, que se sumaron a los ya habituales Sergio González y Javi Navarro para completar un grupo que este jueves volverá a trabajar a partir de las 10:30 horas, de nuevo a puertas abiertas.