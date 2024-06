Vizcaíno: "Exigimos al que se quede, máximo compromiso para el objetivo de volver a Primera"

En la puesta de largo de Paco López hubo momentos para exponer preguntas al presidente del Cádiz CF. En definitiva, Manuel Vizcaíno es la persona que tiene todo el mando y el poder de decisión en las altas y las bajas, de ahí a que esas cuestiones llegaran este martes con motivo de su comparecencia.

La futura plantilla del Cádiz CF, ¿contará con la base de la que ha estado en Primera? "Podemos mantener a toda la plantilla que tiene ahora mismo contrato. Otro tema es que ellos se quieran quedar porque hay diversas cláusulas. Pero nos podríamos quedar con todos, si bien serán ellos los que decidan si salen cedidos o traspasados", agregando como clara advertencia: "Que quede claro que no vamos a regalar a nadie y sí exigimos al que se quede máximo compromiso para el objetivo de volver a Primera".

Desde el descenso del equipo amarillo a Segunda División, diversos nombres han sido vinculados a la opción de cambiar de destino, si bien el dirigente sevillano se muestra contundente. "Ninguno lo ha dicho, pero hay jugadores que todos tenemos en mente que están recibiendo llamadas de Primera de España y del extranjero".

Lo que despierta en Vizcaíno la llegada de Paco López. "Lo único bueno que tiene descender es que puedas partir de cero con tranquilidad y sin crispación. Ahora estamos todos más asentados y más tranquilos. Paco es una persona normal que viene con mucha ilusión. No tiene nada que ver cómo miran al Cádiz ahora y cómo lo miraban en la 16/17,17/18 y 18/19. Todos los entrenadores que nosotros habíamos pensados, todos querían venir. De todos esos el número 1 era Paco. Nos convenció por lo que necesitamos de un proyecto ara ascender al Cádiz. Paco es un entrenador joven y con ganas de crecer con nosotros".

El descenso, ya en frío. "El curso pasado es un fracaso. Nunca he descendido, es la primera vez. Nos equivocamos en haber perdido la disciplina de grupo. Los chavales se volcaron y dieron lo que tenían. Y los entrenadores dieron lo que tenían. Pero perdimos el sentido de grupo de ir todos a una. Las categorías se mantienen y se consiguen dentro y fuera del campo. Hay cosas que se hacen por el grupo aunque no se entienda que son necesarias".

Hoja de ruta del Cádiz CF a partir de ahora. "No hay prisas pero no hay pausa. Queremos empezar con la plantilla confeccionada, pero estamos a principio de junio y técnicamente no ha acabado la temporada. Cuando veamos a un jugador que interese, iremos a por él. Va a haber bailes de nombres porque el 90% te los ofrecen. Tenemos una plantilla que viene de Primera y que es una buena plantilla para Segunda".