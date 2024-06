El técnico tiene la promesa del Cádiz CF de ir de la mano en la confección del plantel

El nuevo entrenador del Cádiz CF entró en materia en asuntos más directos que afectan al futuro equipo que tendrá en sus manos a partir del día 1 julio, que es cuando oficialmente el curso entrante echará a andar. Sus palabras, el manos de entrada, anuncian un papel protagonista por su parte en la confección de la plantilla.

Paco López exponía esa hoja de ruta en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla. "En cuanto a la plantilla,, os he de decir que así me lo han transmitidos, vamos a ir de la mano tanto el club como la dirección deportiva. La intención es que vayamos de la mano en incorporaciones y la gente que se va a quedar. Hay una base importantísima de la plantilla que ha estado cuatro años en Primera y ha demostrado el nivel que tiene. Pero tenemos días por delante para verlo", explicaba el valenciano.

En lo que respecta a su estilo de equipo sobre el verde, no esquivó la cuestión dejando la siguiente respuesta: "La propuesta es que yo trato que mis equipos sean atrevidos, valientes y que busquen la portería rival. Que sean sólidos. Adaptarnos a las características de los futbolistas", apostillaba como otro mensaje que le da su lugar a los jugadores.

Posteriormente López profundizaba un poco más en el Cádiz CF que podrá ver la afición a partir de la próxima campaña. "Cada entrenador tiene sus matices y sus ideas de plantear partidos. Tengo mi idea en la cabeza pero analizamos todo. Analizo lo que le gusta a la afición. Lo que queremos es acertar en la idea y ganar cada partido. No me cierro en un estilo, en una idea, pero tenemos en la cabeza la forma de jugar. Y que los futbolistas disfruten del juego siendo exigentes con ellos".

¿Inquietud por el ritmo del movimiento del mercado? "No me preocupa la gestión de los tiempos. Hay que trabajar sin prisas pero sin pausa. Lo de las plantillas no sólo va a depender de muchas cosas, no sólo de lo que al entrenador le gusta. Vamos a tratar de hacer la plantilla más competitiva posible. Si luego hay dos o tres jugadores más, no pasa nada", aseveraba restando importancia a la posibilidad de tener que trabajar con un grupo amplio de futbolistas.