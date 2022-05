Sergio: "Tenemos que ir a Vitoria a ganar y ojalá las carambolas nos den para salvarnos"

Sergio González, entrenador del Cádiz CF, expone sus impresiones después del encuentro de la penúltima jornada que de a su equipo en puesto de descenso.

"Hablar de un partido así es complicado por todo lo que ha pasado. Pocas más ocasiones más se pueden generar para ganar a un equipo como es el Real Madrid. A pesar del gol inicial, el equipo ha generado muchas, muchas ocasiones y estábamos reclamando un penalti, nos pitan el primero desde que hemos llegado aquí y mira, lo hemos fallado. Es un bajón grande porque perdemos el depender de nosotros mismos. A nivel de clasificación nos hace mucho daño. Puede pasar cualquier cosa porque esto es deporte. Hemos hecho un partido muy bueno. En los últimos minutos no hemos estado tan encima porque veníamos de hacer un trabajo muy grande".

La realidad clasificatoria del Cádiz CF, en boca de su entrenador. "Fíjate lo que cambia el fútbol. En el minuto 90 de los partidos estábamos fuera del descenso y el gol del Mallorca en el 92 nos mete. Pero yo me voy cabreado y lo que me da rabia es que hemos vuelto a generar muchas ocasiones, doce córners otra vez y eso demuestra que el equipo quiere, puede pero no está acertado; es nuestro debe, sin duda", agregando que "nosotros tenemos que ir a Vitoria a ganar y ojalá las carambolas nos den para salvarnos". "Entiendo que Osasuna es un rival fuerte -para el Mallorca-, que siempre da la cara, que siempre intenta quedar lo más arriba posible, y el Espanyol con el nuevo entrenador intentará hacerlo. Nosotros pelearemos por ganar en Vitoria. Creo que el equipo se merecía depender de sí mismo en la última jornada", recalcaba.

En cuanto a la polémica final en la acción sobre Fali, que existe contacto por parte de Carvajal. "Mateu tiene una forma extraña de pitar los finales de los partidos, ha sido raro, no sabíamos que había pasado porque pita algo mixto. No sé si ha sido penalti o no pero sí que ha habido contacto", dijo Sergio. Y de la falta dura a Akapo: "Tiene una lesión fuerte, la acción es fea, no sé si roja o no".

Para acabar, el recibimiento de hoy. "Me sabe todavía peor por nuestros aficionados. La afición se merecía terminar con una victoria importante en casa, era nuestra última función en casa. No ha pasado eso sino que ha marcado Mallorca al final. Lo hemos intentado, el equipo lo ha dado todo, no ha podido ser la victoria. No queda otra que levantar la cabeza, trabajar, ganar en Vitoria y ojalá el fútbol nos devuelva lo que nos ha quitado hoy".