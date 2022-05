El 'palo' a Sobrino: Se entera del triunfo del Mallorca mientras atiende a Movistar

Muy duro dentro de lo complejo que fue el final del encuentro entre el Cádiz CF y el Real Madrid (1-1). Es el papel que ha vivido Rubén Sobrino cuando atendía a los micrófonos de Movistar LaLiga nada más acabar el encuentro. El atacante del equipo amarillo hablaba pensando en una igualada del Mallorca con el Rayo Vallecano.

"Hemos dado todo para que la gente pueda creer. La verdad es que lo hemos tenido y también ellos en alguna contra. Hemos tenidos dos o tres claras, pero si no estás acertado esto es lo que pasa. Nos queda el Alavés y debemos estar más concentrados que nunca. Si acertamos, la salvación se va a conseguir", apuntaba el extremo del Cádiz CF.

La jugada final que ha traído tanta polémica por el derribo de Fali ante Carvajal, dejó la siguiente reflexión por parte de Rubén Sobrino: "Fali le dice que hay una falta muy clara y que no puede pitar el final con lo que nos estamos jugando", añadiendo que "es un partido de mucha tensión porque el cero a uno tan pronto y con el Real Madrid enfrente, que es un equipazo, el mejor del mundo, es algo que físicamente desgasta". "Hay que estar muy concentrados para el próximo fin de semana", momento en el que le dicen desde Movistar LaLiga que el Mallorca ha ganado. "¿Ha ganado el Mallorca? La verdad que no sabía los resultados. Pensé que iba empate a uno. Bueno... no lo sabía. Hay que intentar sacar los tres puntos como sea", agregó.