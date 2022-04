Superpaco, desde el timón de dos sentimientos

Francisco Ruiz Brenes 'Superpaco' mira al derbi regional entre el Sevilla FC y el Cádiz CF como una cita "muy especial". Los nervios juegan un papel clave en un duelo con tanto sentimiento de por medio, de ahí a que prefiera no estar presente en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El legendario ex portero sevillista y cadista sabe que será un encuentro con intereses fuertes en cada bando mirando a la Liga de Campeones y a la permanencia.

"La verdad que un Sevilla-Cádiz o un Cádiz-Sevilla se me hace duro. Los dos tienen necesidad y será una lucha con las espadas en lo alto", indica Superpaco desde su idílico paraíso en el Restaurante Timón de Roche. Aboga por el factor sorpresa para ver al Cádiz CF fuerte. "El Cádiz tiene opciones, claro que sí. En el fútbol actual no hay nada escrito y ya lo vimos en Barcelona con la campanada que dio el equipo. Es cierto que es algo que no se da todos los días, pero al final el fútbol son once contra once y hay lugar a estas sorpresas", admite antes de añadir entre el respeto y el temor que "hay que tener mucho cuidado con el VAR porque sabemos que te sanciona con acciones que aparentemente no lo son".

El que fuera también presidente del San Fernando mira al derbi regional con la sensación de que existe más igualdad de la que dicta la clasificación. "Al Sevilla le está costando sacar los partidos y especialmente en casa le cuesta dejarlos cerrados. Es un partido complicado para los dos". Y una situación compleja para un gaditano de La Isla que ha vivido mucho con el escudo del Sevilla en el pecho. "Son dos sentimientos profundos que se cruzan y que más desearía yo que ganaran los dos equipos", puntualiza.

Ruiz Brenes detiene su mirada en el mar de la Playa de Roche para contemplar un paisaje maravilloso, similar al que ve el cadismo desde la llegada de Sergio González. "Se nota esa mejoría que ha traído el nuevo entrenador. Creo que si llega a estar desde el inicio, el Cádiz no estaría tan abajo en la clasificación. Aunque entiendo la paciencia y el respeto que existió con el anterior entrenador, a pesar de que el equipo apenas llegaba arriba en los partidos".

"Creo que el Cádiz lo va a conseguir porque lo veo más entero que sus rivales directos"

Superpaco vive mucho de sensaciones. Y desde su timón de la experiencia como profesional del fútbol e incluso con su pasado como presidente, deja una reflexión: "Veo la ilusión de los cadistas y el convencimiento de que el equipo se puede salvar. Hay que tener en cuenta que la Primera División es súper complicada y hay muchos condicionantes que marcan los partidos".

Después de recordar lo injusto que fue el castigo ante el Athletic, "no hubo suerte y fue una pena”, retoma su discurso favorable: "Creo que el Cádiz lo va a conseguir porque lo veo más entero que sus rivales directos. Y lo mismo noto en la afición, que está a tope con su equipo. Ojalá podamos celebrarlo", recalca desde el Timón de Roche, donde la vida es un permanente recuerdo para un portero muy querido y respetado.