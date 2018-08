Soplos de aire en Arcos

Álvaro Cervera, enfadado por la imagen ofrecida tras el descanso

El entrenador del Cádiz no ocultó su enfado por la imagen ofrecida por el equipo amarillo tras el descanso, "No es la primera vez que sucede. Ya pasó contra el Hércules, contra el Elche, y ahora ante el Marbella. Los cambios no justifican que se haga una primera parte buena y una segunda muy mala. Tengo una plantilla de 30 jugadores contando con tres porteros y no tendrían que notarse los cambios", explicaba el entrenador, que negaba que hubiera influido el hecho de plagar el centro del campo con hombres "porque José Mari y Garrido son los que más corren". "Lo que está pasando no me gusta. No me quedo con la primera mitad, me quedo con todo porque tenemos que sacar conclusiones y solucionarlo", apuntaba antes de referirse a Agra y Aketxe, no ya por su destacado partido sino por las declaraciones en las que asumen que tendrán que trabajar mucho. "Aquí quien no trabaje se equivoca", indica. Sobre Manu Vallejo y su buen hacer comentó que "nos está complicando la decisión que tengamos que tomar", y respecto a la situación de Álvaro García, ayer en la grada, insistió en que "es un problema que hay que arreglar. Ni él juega con la intensidad que quiero ni el club ingresa el dinero que nos permitiría cerrar el plantel. Yo no puedo arreglarlo".