Sergio se refiere a la labor de la cantera del Cádiz CF

Hay una dificultad evidente esta temporada en el primer equipo que va a cerrar mucho la puerta de la cantera. Salvo que las lesiones o sanciones digan lo contrario a lo largo de la temporada o que una promesa destaque de manera brillantísima, los jugadores del Cádiz CF Mirandilla van a tener complicado asomarse al primer equipo.

Una cuestión que influye de manera directa en esto es que Sergio González tiene a 27 jugadores en el primer equipo contando todas las licencias profesionales y los dos jugadores con ficha del segundo equipo, Lucas Pires y Robert Navarro, por lo que es una cifra alta para esperar que algún 'yogurín' tenga protagonismo.

Como no puede ser de otra manera, el técnico del Cádiz CF no cierra la puerta a la cantera, si bien admite que se complica su concurso al tener un primer equipo tan extenso. "Si trabajas y compites, puedes conseguir tu sueño. Nosotros desde que estamos aquí la primera plantilla aquí siempre ha sido muy amplia. En nuestro caso es más complicado. Pero históricamente este cuerpo técnico ha tirado de cantera en el Espanyol y el Valladolid, y hemos hecho debutar a muchos jugadores que luego se han consolidado en el primer equipo", apuntaba antes de reiterar que "una plantilla amplia te impide tirar de filial". "Pero un chico del filial debe tirar la puerta aunque no esté abierta. Nosotros vamos a estar ahí atentos a ellos y quiero que sepan ese mensaje".

La Copa del Rey suele ser la ocasión para que las promesas asomen la cabeza en las convocatorias y las alineaciones, aunque con 27 jugadores en cartera Sergio González sabe que muchos tendrán poco protagonismo en la Liga y el torneo del ko será el momento para reivindicarse, de ahí que tengan una lógica prioridad respecto a un futbolista del filial.