Sergio Sánchez, entre la satisfacción y la emoción de su debut

Las miradas esta noche apuntaban a Sergio Sánchez, que ha cumplido su deseo de debutar con la elástica amarilla tras fichar con la temporada iniciada. El zaguero estaba contento a pesar de no saborear la victoria, si bien en su caso entraban a escena otros aspectos después de tanto tiempo sin jugar. "He vuelto a disfrutar del fútbol y me he encontrado un Carranza volcado. Estoy orgulloso del equipo y del vestuario en el que estoy", ha indicado con una sonrisa en el rostro.

El defensor catalán ha reconocido en la zona mixta que "no era el mejor momento para debutar porque nos visitaba un rival de entidad como nosotros pero el equipo me ha arropado muchísimo". "A partir del minuto diez cogí el ritmo al partido y estuve más cómodo". "El de hoy era un día para estar a tope con del equipo y hacer lo que hemos hecho para enganchar a la afición. Falta que cambie la dinámica y que empecemos a sumar de tres en tres".

El aspecto físico, uno de las carencias lógicas en su caso, ha contado con la siguiente explicación. "Cuando no te puedes mover sólo queda hablar", ha dicho entre risas. Ya en serio, ha agregado que "he ayudado a los compañeros como he podido y si eso ayuda, pues me hace feliz". "Ese es mi camino, aportar lo que tengo y ponerlo al servicio del club".

Sergio Sánchez ha recalcado finalmente que "hoy se ha visto fluidez y la gente que debe ser protagonista con el balón lo ha sido, que es de lo que se trata". "Hoy hemos dado un paso al frente".