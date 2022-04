Sergio González: "Lo de la primera parte ha sido un accidente"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, compareció ante los medios cariacontecido por lo sucedido sobre el césped del Nuevo Mirandilla. Un mal primer tiempo de su equipo le condenó a la derrota pese a la gran reacción tras el descanso.

Crítico con los suyos. "Más que orgulloso, me voy fastidiado. Teníamos dos enemigos, el Athletic y nosotros mismos. No podíamos salir como lo hicimos, con la frecuencia que lo hicimos. Es la primera vez que nos hacen tantas ocasiones en tan pocos minutos. Eso lo tenemos que corregir".

Cosas positivas. "Pese al mal primer tiempo, tuvimos ocasiones para marcar algún gol antes del descanso. En el vestuario lo hemos hablado, que había que tirar de orgullo, que la gente lo viera, no sólo de boca. Hemos sido muy superiores, creando muchas ocasiones, y creo que merecimos acabar con empate e incluso ganando".

Superioridad rojiblanca. "Había mucha distancia entre la línea defensiva y el centro del campo. Se generaba un espacio que es raro en nosotros. Raúl García nos ha hecho mucho daño. El primer gol ha sido así, segundas jugadas, un resbalón... Hemos estado como espesos y no nos lo podemos permitir. Tenemos que tener la responsabilidad y templanza de saber que no hemos salido bien y así no podemos conseguir el objetivo. Hemos tenido la capacidad de paliarlo, muchas situaciones para igualar e incluso ganar, pero hay que ser autocrítico con los primeros 45 minutos".

Inexplicable tras el 0-1 en el Camp Nou. "Es el fútbol. Después de un partido como el del otro día, te descomprimes en demasía, participaba gente que no había salido. Al principio parecía que el Athletic se jugaba el descenso en vez de nosotros. El castigo ha sido demasiado grande. Todo nos salía en contra, al revés que el otro día en el Camp Nou. Tenemos que corregir esas cosas si queremos salvarnos. Luego el equipo ha demostrado que lo anterior había sido un accidente, hemos merecido puntuar, pero el resultado no nos ha acompañado".

Sustituciones y cambios tácticos. "Hemos intentado ganar profundidad con Alejo por la derecha con todo el carril, metiendo a José Mari para dar estabilidad, a Fali para morder en los duelos. La dinámica era otra".

Derrotas en casa. "No queremos llevar esto hasta la última jornada, pero es verdad que ante el Betis hicimos un partido más que correcto y se nos fue por cosas puntuales. Ante el Athletic ha sido un poco parejo, sobre todo por el inicio, la actitud que hemos mostrado al empezar. Todo lo que no consigamos ganar en casa tendremos que ganarlo fuera. El día del Betis el equipo estuvo a un gran nivel y en este partido, quitando la primera media hora, el equipo ha sido un vendaval".

El arbitraje. "No sé cómo ha estado el árbitro. Si el VAR en algo no se equivoca es en los fueras de juego. Uno u otro de los que ha hecho la falta era la segunda amarilla, lo que sí creo es que en vez de cinco minutos de prolongación debería haber dado ocho. No veo que haya que hablar del árbitro".

Las cuentas de la permanencia. "Tenemos que hacer nuestro camino. Se nos han escapado tres puntos que estábamos preparados para sumar. Hay que demostrar que la primera parte de este partido ha sido un accidente. Todos los escribanos tienen un borrón. El equipo tiene potencial para conseguir el objetivo. El mensaje lo han dado los chicos en la segunda parte".

La lesión de Rubén Alcaraz. "Tiene pinta de algo muscular, pero no puedo explicar exactamente lo que tiene".