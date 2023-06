Sergio González: "Para nosotros esto es como un título"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, no podía disimular la alegría que supone conseguir el éxito de la permanencia por segunda temporada seguida como inquilino del banquillo amarillo. "Satisfecho, orgulloso, feliz y agradecido". Así se sentía el técnico al término del encuentro en el Martínez Valero de Elche.

Muy contento. "Lo hemos vuelto a conseguir. Estoy muy contentos por los chicos. No sabéis las dificultades que han tenido que superar los chicos, que hemos tenido que superar todos, esas primeras cinco jornadas que nos hipotecaron. Las situaciones de las que hemos tenido que reponernos al límite y ole sus huevos. Aparte del fútbol, si el fútbol no te puede salvar, los jugadores han demostrado carácter, raza, pertenencia, que querían mantener a su Cádiz en Primera. Enhorabuena a todos los futbolistas. A partir de ahí, enhorabuena a todo el cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo brutal. No somos conscientes de lo que hemos hecho. No sé si épico, pero sí muy, muy difícil. Sólo el tiempo nos situará en el sitio que nos corresponde".

La afición. "Enhorabuena a la afición. Hemos trabajado para que se sientan orgullosos, son de Primera todos los partidos y nosotros lo hemos conseguido. Enhorabuena también a la institución. Para nosotros esto es como un título, salvarnos es para celebrarlo con una fiesta".

El partido. "Ha sido muy complicado. Mentalmente contra el Celta entendíamos que teníamos la salvación, bajamos la intensidad y nos ha costado reponernos. Hemos tenido un pelín de fortuna, esa que ha sido esquiva toda la temporada, como en los fueras de juego al límite".

Personal. "Un beso para mi mujer, Irene, que es la que me aguanta todos los días, y para mis tres hijos. Me siento muy contento y muy agradecido".

Balance del curso. "Es complicado. Lo dije al principio. Empezamos muy mal. Negredo con su gol en Valladolid puede que salvara la figura del técnico. Y fíjate cómo estamos ahora, eufóricos, llenos de júbilo".

La afición corea su nombre. "Sólo puedo darle las gracias. Cuando voy por la calle noto su cariño y aliento. Siempre estaremos en deuda, ellos son de Primera, nos alimentan, nos empujan y lo que hacemos es intentar corresponderles. Hay que darle un mérito importante a la salvación porque equipos con más potencial han descendido".

Renovación. "Si no hacíamos los deberes no teníamos la potestad de pedir la renovación. A partir de ahora me puedo sentar tranquilo con el presi para hablar. Mi primera opción es quedarme aquí. A nivel contractual y económico no creo que haya problemas, pero hay que hablar a nivel deportivo. A ver si podemos dar un pasito más para no salvarnos en la última jornada como esta temporada y la anterior".