Salvi Sánchez ha pasado este mediodía por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde ha expuesto sus sensaciones y las que tiene el equipo después del pinchazo ante el Lugo. El extremo se siente con confianza y espera que su mejor versión regrese para quedarse.

"Ahora me encuentro bastante bien y en este tramo de final de temporada me estoy encontrando bien. Esta temporada espero seguir así y no lesionarme, que en las dos últimas lo pasé mal al final”, ha declarado por los problemas físicos que le acompañaron. "Tengo confianza. La mía, la del entrenador y los compañeros. Estoy llegando fresco al final de temporada, aunque es verdad que en estos partidos me ha sustituido. Me encuentro rápido, bien de piernas y esa es la línea a seguir”.

Salvi tiene fe en que las cosas le rueden bien tanto a él como al equipo para que entre todos consigan el objetivo propuesto una vez atada la permanencia. "Estoy asistiendo más, estamos intentando dar más pases de gol. Hay que pegarse un apretón de tuerca para ir por buena senda. Es bueno que los jugadores de arriba puedan jugar por varias posiciones porque también aumenta la competencia en todas esas zonas. Dispones de muchos más jugadores sabiendo que pueden jugar en varios sitios”.

El jugador sanluqueño no le pone un pero al equipo a pesar de lo sucedido en las últimas semanas. "Cuando utilizas siempre a los mismos once, siempre hay un bajón porque son muchos partidos. Estamos haciendo las cosas bastante bien. Contra el Albacete hicimos una gran primera parte. Con el Lugo nos crearon muchas ocasiones, pero también tuvimos las nuestras. Se respondió al gol de ellos y eso demuestra que estamos bien”.

Tiene grabado a fuego el mensaje de pensar semana a semana hasta que acabe la campaña. "Cualquier equipo de Segunda División te puede ganar, y como no estés concentrado te meten cuatro. Hay que tener los pies en el suelo. Desde mi punto de vista, lo mejor es ver siempre al partido que tienes a corto plazo y este fin de semana tenemos un partido importante. Tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer, correr, robar y salir al ataque. Esta categoría es muy difícil y creo que hay que tener los pies en el suelo y saber cuál es nuestro fútbol”.

No huye de la palabra ascenso ni de lo que supone esa exigencia. "Yo, de donde vengo, cómo pienso y cómo juego, la mayor ambición para un futbolista es ascender a Primera. Le añades que estás en Cádiz, que la gente va a muerte contigo y que yo he vivido un ascenso aquí a Segunda y es una locura. Es la motivación para dar todos un punto más cada semana”.

En la parte final de su intervención, se ha referido al enemigo del domingo, el Córdoba. "Está en Segunda, tiene jugadores muy buenos y aunque la categoría le haya puesto ahí abajo, siempre hay que tenerle respeto. Te pueden marcar en cualquier jugada. Espero a un Córdoba que no te deje hacer lo más fuerte nuestro y que se juegan la vida porque quieren salvarse como sea”.