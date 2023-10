Roger: "No hemos sabido gestionar la ventaja"

El delantero valenciano Roger Martí no ocultó su decepción por la derrota encajada en el Wanda Metropolitano ante el Atlético después de que el Cádiz llegara a situarse por delante en el marcador con un 0-2.

Lástima. "Es una pena ponerte 0-2 aquí, que no es nada fácil, y acabar perdiendo. Sabíamos que era complicado, pero no hemos sabido gestionar la ventaja. Nos hubiera gustado mantener más tiempo la ventaja, pero son muy fuertes aquí, te someten, y además ha sido clave que nos empataran tan pronto la vuelta del descanso".

Determinante. "En la segunda parte habíamos hablado que teníamos que aguantar con el 1-2 los primeros minutos, pero desde el 2-2 sabíamos que el partido ya se nos iba a hacer muy largo".

Imagen. "Hemos competido ante un gran rival y estoy convencido de que trabajando así, como lo hemos hecho en este partido, llegarán los resultados".

Goleador. "En lo personal me siento contento porque tenía muchas ganas de volver a marcar. No ha servido pero me da confianza para seguir ayudando al equipo".