Riki Rivera explica su sentimiento por el Cádiz CF

El artista gaditano Riki Rivera, nacido en Cádiz en 1979 y poseedor de un Goya, así como nominado a los Premios Grammy y galardonado con los Premios Carmen, fue el protagonista del cartel del partido entre el Cádiz CF y el Villarreal CF del pasado sábado en el Nuevo Mirandilla. Por este motivo, el compositor, guitarrista y productor gaditano acudió al estadio cadista para recoger el cartel del encuentro correspondiente a la séptima jornada liguera.

Durante su visita, Rivera atendió a los medios oficiales del club para explicar qué significó para él el reconocimiento realizado por la entidad amarilla, así como para detallar en qué punto de su carrera se encuentra y realzar sus sentimientos por el Cádiz CF.

Reconocimiento del club. "Esto es maravilloso. Una cosa que tú estás viendo desde chico, que tienes la suerte de nacer en una ciudad en la que el fútbol está tan arraigado, tan fuerte y tan unido a nosotros, porque vengo de una familia muy futbolera y muy caliente, políticamente hablando, y es un orgullo, una satisfacción. A mí la presión del fútbol me parece una cosa desmesurada, a mí me da un miedo. Tú sales a un escenario y tienes que tener la concentración para hacerlo bien o, por lo menos, para cumplir con el objetivo, porque si no, hay barullo, hay tensión. Yo creo lo veo muy duro y muy arriesgado, pero lo veo de gran valor porque es una competición y toda competición necesita lucha, disciplina y entrenamiento. Me parece admirable".

Éxitos en los últimos años. "La verdad es que no me entero mucho, porque va todo muy rápido y andamos de proyecto en proyecto, pero lo recibo todo con mucho cariño. Yo creo que eso es un reflejo de como tú vas haciendo las cosas. Estoy muy contento, muy feliz e intentando saborear un poquito las cosas chulas que están pasando, las cosas bonitas. También aprendiendo de todo lo que viene, hay mucho trabajo detrás. Tengo la suerte de tener a toda mi familia en Cádiz y a todos mis amigos y de poder seguir conectado a Cádiz diariamente, saber qué es lo que está pasando. Eso me parece de gran privilegio".

Exponente del gaditano. "Recibo mucho cariño, pero lo que hago es seguir trabajando como he trabajado siempre: siendo creativo. Llevo siendo creativo 20 años, haciendo canciones, producciones discográficas, trabajando para televisión, para cine... Ahora sentía la necesidad de ponerme en primer plano, de tener esa voz y de poder mutar, de alguna manera, a nuestro estilo. Tener siempre esa especie de filtro porque esa chispa es nuestra y es la que conecta muchas veces con con el público de fuera. Tengo la suerte de tener dentro una cultura, idiosincrasia e historia milenarias".

Sentimiento por el Cádiz CF. "Eso es una cosa que va contigo. Nos hemos criado aquí, porque es así una crianza tanto el carnaval como como todo lo que se vive en esta ciudad, donde es muy intenso todo. Todo se vive muy intensamente y esa es la personalidad nuestra, por lo menos la mía. Todo lo vivo intensamente porque así me he criado y, del fútbol, yo recuerdo sobre todo recuerdo los Trofeos Carranza. Daba igual que ganara, que perdiera, jugara bien o jugara mal... Era increíble. Y de las ligas, cuando el Cádiz ha estado en Primera, o cuando ha estado luchando en Segunda, o luchando en Segunda B para subir a Segunda...".

Definición del Cádiz CF. "Guerrero, constante y auténtico. Yo creo que es auténtico, y constante también. Es auténtico el Cádiz y la afición, de siempre, pero yo creo que constante define muy bien esta historia: luchar, estar ahí, un club con más de 100, que ha estado en Segunda B y luchando porque se puede. Y ahora estos años en Primera... Eso, al final, es fruto de la disciplina y del esfuerzo, que es la fórmula que hay que aplicar en todo. El deporte tiene eso y hay que aprender de ello la constancia, la disciplina, el trabajo y el esfuerzo para llegar a donde hay que llegar".

Sentimiento al entrar en el estadio. "Ha sido increíble porque hacía mucho tiempo que no venía. Y lo digo con orgullo por ver que en el Cádiz sí se han hecho las cosas bien por tener una casa del fútbol así: bonita y recordando a los grandes del club. La impresión ha sido bastante grande".

Deseos para el Cádiz CF. "Que quede bien, como iba el Cádiz el año pasado al principio. Que quede bien en la tabla, por supuesto, pero luego dar buen juego, que se note que hay un trabajo y un crecimiento, creo que eso para cualquier club es lo importante y es lo bonito, que se vea que se están haciendo bien las cosas. La afición lo merece, en este club hay un pequeño hándicap y es que la afición es pura y auténtica".