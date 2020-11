Ribadumia se une en el sueño por eliminar al Cádiz CF

El CD Ribadumia se frota las manos entre la ilusión y el deseo de que llegue la fecha para recibir al Cádiz CF, que será el primer equipo de Primera que ponga un pie en las instalaciones de este modesto club pontevedrés. Son los milagros de la Copa del Rey para un conjunto, el gallego, que hace poco competía en categorías regionales.

Antonio Serantes es el presidente de la entidad gallega, que aspira a dar la campanada y jugar en las instalaciones propias sin necesidad de un traslado a otro campo como pudiera ser en Vigo o Pontevedra. "Un día histórico para el Ribadumia. Igual esperábamos a otro rival, pero el Cádiz es un histórico y estamos encantados de que venga. La idea desde este momento es intentar eliminarlos. Todos estos días hablábamos del Atlético y el Betis, pero el Cádiz estaba en la terna de los más importantes", recalca el máximo mandatario del Ribadumia.

Antonio Serantes | Presidente del Ribadumia "El Cádiz es un histórico y estamos encantados de que venga. La idea desde este momento es intentar eliminarlos"

Serantes se prepara para lo que está por llegar. "Nos espera un mes de mucho ajetreo, nerviosismo y de mucho trabajo. Será la primera vez que un equipo de Primera visite estas instalaciones. Para nosotros es una emoción extraordinaria y el hito histórico del Ribadumia por excelencia. El hito más importante en los 60 años de nuestro club", recordaba.

No tiene dudas de querer jugar en el pueblo. "La primera, segunda y tercera opción es jugar en estas instalaciones. Otro tema es que no nos lo permitan por alguna cuestión de logística, pero queremos al Cádiz en estas instalaciones. Es la apuesta del club; a nosotros no nos sirve de nada ir a jugar a Vigo, a Pontevedra o otras ciudades que se hayan barajado. Las instalaciones van a cumplir todos los requisitos; es lo que creemos. Pero no tenemos nada en firme".

Para acabar, Serantes resta importancia al aspecto monetario porque, según dice, se deja llevar por lo que supondrá ver a los amarillos en la pequeña localidad pontevedresa, que cuenta con poco más de 5.000 habitantes. "No hemos valorado el tema económico, que también es una ayuda en un año con tantas penurias, pero nos quedamos con el aspecto sentimental. Es lo que valoramos por encima de todo".

Por su parte, el alcalde de Ribadumia, David Castro, aprovechó para "felicitar" a la directiva del club por el "enorme trabajo que están haciendo". "Estamos muy contentos con el Cádiz, porque es un equipo de toda a vida en el fútbol español, un histórico", expresó.

David Castro | Alcalde de Ribadumia "Debemos aportar toda esa logística necesaria para que el partido se dispute en nuestro campo porque tiene un gran valor sentimental"

El regidor recalcó que la visita del Cádiz CF conllevará que "el Concello de Ribadumia tenga una promoción muy importante gracias al club, que estará en el mapa futbolístico a nivel nacional". "Es una enorme satisfacción", aseguró. Castro recalcó que el Concello está "a disposición" de la entidad porque el evento es "muy importante para el Concello, pero también para la comarca de Salnés". "Debemos aportar toda esa logística necesaria para que el partido se dispute en A Senra", matizó antes de añadir que "más que el valor económico, jugar en A Senra tendrá un valor sentimental". "Queremos que el partido se dispute aquí, igual que el club. Pienso que las instalaciones están muy consolidadas. Si hay aspectos negativos, debemos tratar de mejorarlos para que se pueda celebrar el partido aquí. Esto pasa muy pocas veces en la historia y Ribadumia tiene que vivir un momento mágico aquí", dijo.

Luis Carro, entrenador del CD Ribadumia, aseguró tras conocer que su equipo se medirá al Cádiz CF en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que las opciones de pasar de ronda son "muy escasas" pero él no descarta protagonizar la sorpresa. "La lógica dice que es casi imposible, pero en el fútbol y más con este nuevo formato de la Copa puede pasar cualquier cosa. Jugamos en nuestra casa y lo vamos a pelear a muerte hasta el final. Sabemos que es un Primera División pero no renunciamos a nada", declaró a los periodistas el técnico gallego.

Luis Carro | Entrenador del Ribadumia "Con este nuevo formato de la Copa puede pasar cualquier cosa; jugamos en nuestra casa y lo vamos a pelear a muerte hasta el final"

Carro admite que aún es "pronto" para empezar a pensar en el duelo ante el conjunto gaditano porque la eliminatoria se disputará a mediados de diciembre, por eso confía en que sus jugadores no se "distraigan" de lo, que a su juicio, es "más importante", la competición doméstica -militan en el grupo I de la Tercera División-. "Ahora mismo bastante tenemos con solucionar lo que vimos el domingo”, dijo Carro, en referencia a la dura derrota sufrida por su equipo ante el Alondras (4-0).

El entrenador del Ribadumia reconoció que en el bombo había "dos o tres equipos" que ilusionaban "mucho más" al equipo, pero enfrentarse al Cádiz será "algo histórico" porque "a pesar de volver este año a Primera División es un equipo al que todo el mundo le tiene simpatía".

En la misma línea se expresó el capitán del conjunto pontevedrés, Miguel Vázquez: "Como jugador, una vez que llegas a una eliminatoria contra un Primera, siempre esperas enfrentarte a un rival de más nombre, de los grandes, pero el Cádiz también es un histórico de España. Viene de ganar al Real Madrid y está haciéndolo muy bien su vuelta a la élite".