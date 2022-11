Real Madrid - Cádiz CF: Fali apunta al Bernabéu

El Cádiz CF desarrolló el martes 8 de noviembre la segunda sesión de la semana en la Ciudad Deportiva de El Rosal con la mente puesta en el partido contra el Real Madrid que se disputa el jueves en el estadio Santiago Bernabéu.

La buena noticia del día fue que Fali se entrenó con el grupo, según informó el entrenador del conjunto amarillo, Sergio González, en la rueda de prensa previa al choque de la 14ª jornada de Liga.

El técnico explicó sobre el zaguero que "esta más cerca de que pueda estar a que no" después de que el valencia completase el trabajo realizado el martes por el equipo. Sergio se mostró optimista a la espera de la sesión del miércoles.

El preparador cadista dijo que además está pendiente del recurso presentado por el club para intentar la anulación de una de las tarjetas que le costó la expulsión a Luis Hernández en Getafe.

Con el primer equipo se entrenó el martes el defensa Lautaro, que pertenece al filial. Tiene opciones de entraren la convocatoria dada la escasez de centrales.

Sobre los los jugadores de la cantera, el míster explicó por qué es difícil que este curso suban al primer equipo. "He sido canterano Espanyol y he entrenado al Espanyol B y subí jugadores al primer equipo, como también hice en el Valladolid. Es algo que nos gusta y motiva. No es subir por subir sino con rendimiento y para dar minutos. Depende de la plantilla que tengas, si es con muchos efectivos como la nuestra el filial tiene menos opciones. Tenemos que dejar fuera de la lista a tres jugadores del primer equipo en cada partido. Del filial entrenan dos o tres jugadores con nosotros cuando los necesitamos. Nos gusta la cantera, ojalá podamos subir a muchos".