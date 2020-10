Puesta de largo de los tres últimos fichajes

Jairo Izquierdo, Pedro Alcalá y Bobby Adekanye, las tres últimas incorporaciones del Cádiz CF, han pasado este vioernes por el acto de presentación, que se llevó a cabo en compañía del director deportivo, Óscar Arias, en las instalaciones de El Rosal.

En cuanto a Jairo, que se trata de un regreso, Arias dijo que "sobran las presentaciones en este caso porque ya lo conocemos". "Viene en calidad de cedido con una opción de compra". El jugador tomó la palabra para recordar su pasado reciente de amarillo. "El año que estuve aquí jugué algunos partidos con Cervera y vengo para rendir en el puesto que crea necesario. Es importante conocer al entrenador y trabajando como se trabaja en este equipo se conseguirán cosas buenas".

Sabe que el entrenador ha recibido de buen grado su vuelta al Carranza. "Escuchar buenas palabras de un entrenador de Primera como es Cervera siempre es un halago. Ves que reconoce tu trabajo, que lo valora y que cuenta contigo. A partir de ahí, yo estaba como loco por venir aquí. Es un entrenador que sabe sacar rendimiento de los jugadores y por eso estoy aquí", ha explicado el extremo, quien resta importancia a jugar más adelantado o retrasado en la banda izquierda. "En el momento que estoy, futbolísticamente hablando, si el míster cree oportuno que juegue de lateral cuando el Pacha no pueda, bienvenido sea. Creo que voy a rendir y hacerlo bien en cualquier puesto que me ponga".

Ve similitud en el ambiente que vivió en su anterior etapa como cadista. "Se ha ido mirando todo con el paso del mercado. El vestuario se parece mucho al que yo pertenecí cuando estuve aquí, era un vestuario maravilloso, igual que ahora. Que haya un vestuario en el que la gente se lleve bien y se hagan bromas es clave para poder rendir en el campo", ha asegurado.

Jairo ha expuesto lo que ha visto del Cádiz en Primera, que es lo que esperaba. "Veo al equipo trabajando bien y duro. Conociendo a Cervera no me sorprende porque sé que es un equipo intenso. Eso es clave para conseguir resultados, que es lo que al final se busca", analizando posteriormente al plantel en los siguientes términos: "El Cádiz tiene jugadores preparados para hacer daño cuando el rival se equivoca, cuando pierde el balón donde no debe. El Cádiz fue regular, anotó goles importantes, estuvo muy bien a balón parado y por eso logró ascender.

Para acabar, un guiño a la torre del plantel su compañero en el Girona Pedro Alcalá. "Lo más importante es que es un fenómeno como persona, y como jugador ya ha jugado bastantes partidos como para analizarlo".

Pedro Alcalá

El central procedente del Girona también ha tenido su puesta de largo en la ciudad deportiva de manera telemática, de nuevo junto a Óscar Arias, quien dijo que "la mayoría de gente conoce perfectamente, es un jugador que viene del Girona". "Se compromete por dos temporadas con nosotros. Juega de central. Un jugador muy físico, con muy buen juego aéreo. Buenas características para las situaciones de juego que se nos presentan a nosotros. Es del perfil del que se nos solicitó", ha indicado el director deportivo.

Alcalá, que mide 1,96 metros, sabe bien lo que es su nuevo conjunto. "El Cádiz es un equipo rocoso que está bien armado defensivamente. Creo que doy el perfil para este equipo y creo que me voy a adaptar bastante bien a su juego".

El zaguero guarda recuerdo del feudo cadista cuando empezó como profesional. "Me acuerdo cuando jugaba hace diez años con el Marbella. He jugado muchas veces contra el Cádiz. Me siento realizado en mi etapa como futbolista. He jugado muchas temporadas en Segunda, he jugado dos temporadas en Primera y ahora estoy en Cádiz con un reto muy importante por delante. Me he encontrado un ambiente increíble en el vestuario, estoy muy feliz de estar aquí". Y sabe cuál es la filosofía de juego. "Creo que el Cádiz tiene un equipo muy competitivo, muy fuerte defensivamente. Eso lo lleva ya en el ADN. Es muy rocoso y muy difícil de hacerle goles".

Bobby Adekanye

El atacante Bobby Adekanye fue el tercero fichaje en ser presentado. Llega cedido por la Lazio. "Me convenció el juego del Cádiz, me siento identificado y creo que aquí puedo sacar lo máximo de mí. He venido a este gran club para mostrar mi calidad, ayudar al equipo y hacer una buena temporada este año".

Sabe que el margen para aprender es enorme. "Me gusta jugar en banda derecha, pero también puedo jugar por la izquierda. Lo más importante es donde me diga el míster, estoy preparado. Soy joven y puedo aprender muchas cosas todavía, y creo que las voy a aprender aquí en Cádiz. Tengo ganas de que se empiece a jugar ya y poder demostrar lo que tengo".

Después de unos días tratando al preparador, ya sabe a lo que se enfrenta. "Ya conozco al entrenador, conozco al grupo. El entrenador me ha dicho que hay que trabajar mucho, hay que ayudar mucho al equipo. Estoy dispuesto a ayudar al equipo en lo que sea y estoy con muchas ganas de empezar a jugar".