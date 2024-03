Posibles alineaciones del partido Cádiz CF - Atlético de Madrid

El Cádiz CF es como un trapecista sin red que se juega la vida en cada movimiento. No ha hecho los deberes a lo largo de los dos primeros tercios del campeonato ya disputados y no tiene el más mínimo margen de error en plena segunda vuelta y con la amenaza del descenso más presente que nunca. Una caída más puede ser mortal no sólo por la posibilidad de que se escape aún más su rival más directo sino por perder una nueva oportunidad de acortar distancias.

En ese dificultoso contexto, el conjunto amarillo se enfrenta el sábado 9 de marzo a uno de los grandes de la Liga, el Atlético de Madrid, en el duelo encuadrado dentro de la 28ª jornada que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla. No le queda otro remedio que protagonizar una gesta para mantener el pulso en la pelea por la permanencia.

La situación es tan delicada que no cabe otro resultado que no sea una victoria pese a que la misión es harto compleja pero ni mucho menos imposible. Aunque el cuadro rojiblanco pueda estar condicionado por su próximo compromiso de la ‘Champions’ (se mide al Inter el miércoles 13), no deja de ser un duro hueso de roer que parte con el cartel de favorito.

La diferencia entre uno y otro es abismal. El Cádiz CF abre la zona de descenso en la 18ª posición con 19 puntos (a cinco de la salvación). El Atlético reside en la cuarta con 55, casi el triple de puntos. El modesto necesita dar la sorpresa ante el grande con el apoyo de una sufrida afición que una vez más está llanada a desempeñar un papel fundamental.

A la imagen mejorada de los dos últimos encuentros le faltó la guinda de un triunfo que se resiste desde hace más de seis meses. Los empates contra el Celta y el Rayo Vallecano se quedaron cortos y no hay otra solución que no sea dar un paso al frente de verdad ante la escuadra de Diego Simeone.

Mauricio Pellegrino busca la fórmula con la que poder poner en práctica el verbo ganar. Una de las claves es mantener la portería a cero además de volver a puerta como en los últimos envites. Todo apunta a un once exacto o muy parecido al que salió en Vallecas. El bloque por el que apuesta el entrenador está definido aunque sujeto a alguna modificación.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega a la capital gaditana sin varios de sus hombres importantes aunque no por ellos deja de ser un adversario muy difícil de batir. Diego Simeone viaja con 20 jugadores.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Jorge Meré o Fali, Víctor Chust, Javi Hernández o Lucas Pires, Rubén Alcaraz, Kouamé o Escalante, Sobrino o Iván Alejo, Robert Navarro, Juanmi y Maxi Gómez.

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Paulista, Witsel, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Saúl, Morata y Memphis.

Árbitro: González Fuertes (asturiano).

VAR: Hernández Maeso (extremeño).

Estadio: Nuevo Mirandilla (16:15/Movistar LaLiga).