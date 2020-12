Posible alineación del Cádiz CF ante el Betis

La temporada se adentra en una fase de pleno desgaste, sin apenas respiro entre un partido y el siguiente. The show must go on ahora más que nunca para el Cádiz CF, en la frontera de las fiestas navideñas. Casi sin tiempo de digerir el varapalo sufrido frente al Getafe, el equipo amarillo cruza la autopista AP-4 para visitar al Real Betis en el duelo que clausura la 15ª jornada de Liga la noche del 23 miércoles 23 de diciembre

El duelo andaluz pilla a los dos contendientes envueltos en una gruesa manta de dudas que calcan el recorrido en las últimos seis capítulos con un balance común de una victoria, un empate y cuatro derrotas, además de un saldo goleador clonado de tres tantos a favor y seis en contra en los cinco choques más recientes.

Locales y visitantes llevan vidas paralelas. Los verdiblancos regresan a su feudo tras caer en Granada y los amarillos, tras el revés ante los madrileños, realizan un corto viaje con la idea de frenar la dinámica negativas. Son dos las derrotas consecutivas y en lo que menos piensan es en un tercer varapalo seguido que provocaría no pocas comeduras de coco.

El Cádiz CF comparece en un estadio Benito Villamarín sin público por delante de su rival en la clasificación. Ocupa la novena posición (antes del comienzo de la jornada) con 18 puntos frente a la 12ª plaza del cuadro de Manuel Pellegrini, que presenta una cuenta de 16. Uno a cuatro puntos de la zona de descenso y el otro a dos, con mayor presión para los de casa.

Los de Álvaro Cervera pretenden recuperar sensaciones y, sobre todo, obtener un resultado con el que dar un doble impulso: anímico y en la tabla. No basta con aplicar el archiconocido lema de la lucha. El Cádiz CF necesita reencontrase con la eficacia para tener opciones de éxito o al menos de hacer hacer un regate al verbo perder.

La alineación que desplegará el técnico cadista es todo una incógnita porque anunció que hará alguna variación. La duda es el alcance de las rotaciones. Dada la cercanía desplazamiento (una hora por carretera), el míster apuró hasta el mismo miércoles para dar a conocer la convocatoria, en la que no hay sorpresas.

En cuanto al Betis, el conjunto que ejerce local encara el partido con ocho ausencias El central Marc Bartra y el medio portugués William Carvalho, con problemas musculares, y el lateral brasileño Emerson Royal, por sanción, son bajas y tampoco están disponibles Claudio Bravo, Sidnei, Paul, Canales y Camarasa.

El entrenador dela escuadra verdiblanca, Manuel Pellegrini, incluye en la lista de 22 jugadores a Guido Rodríguez una vez que el Comité de Competición le retira la cartulina amarilla que vio en el duelo ante el Granada que le suponía una sanción al tratarse de la quinta de la temporada.

Alineaciones probables

Betis: Joel Robles, Montoya, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guardado; Joaquín, Guido Rodríguez, Fekir, Tello y Sanabria o Borja Iglesias.

Cádiz CF: Conan Ledesma, Iza Carcelén o Akapo, Fali, Cala o Marcos Mauro, Espino, Jonsson, Álex Fernández, Salvi, Alberto Perea o Pombo, Lozano o Jairo y Negredo.

Árbitro: Mateu Lahoz (valenciano).

Estadio: Benito Villamarín (22:00/Gol).