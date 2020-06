Segunda sesión preparatoria de la semana en el Cádiz CF en la cuenta atrás para la vuelta de la Liga y el atacante Jorge Pombo ofreció sus impresiones al término del entrenamiento celebrado este miércoles en las instalaciones deportivas de El Rosal. El jugador aragonés destacó que "estamos muy bien, a tope, con la situación volviendo a la normalidad aunque será una pena que el Carranza no vaya a estar lleno".

El grupo afronta, a efectos prácticos, una mini pretemporada para mirar de frente al retorno a la competición con las máximas garantías posibles: "Esto es parecido al inicio de una liga. Todo va desde el principio y jugará el que mejor llegue, algo que decidirá el entrenador".

El exjugador del Zaragoza, que está cedido hasta el final de campaña, reconoció que "todo jugador necesita un periodo de adaptación y trasladar al césped lo que pide el técnico".

Por otro lado, afirmó que estará pendiente al retorno a la competición con el partido del Rayo Vallecano y el Albacete, que en la noche de este miércoles cierran en Vallecas el encuentro que en su fecha fue aplazado. "Todos veremos el partido seguro. Miraremos cómo están físicamente tras estar dos meses parados porque esta situación es nueva para todos".

A vueltas con el fútbol a puerta cerrada, Pombo indicó que "es raro no jugar con gente en las gradas". "Será extraño porque lo único que se escucharán serán las voces de los jugadores".

Quiso finalizar destacando que estos once encuentros que restan "no es una pequeña liga, si no los veo como finales". "Iremos a ganar para estar en Primera cuanto antes".