Quique Pina, ex consejero del Cádiz CF, Juan Carlos Cordero, ex director deportivo, y Enrique Labrador, ex abogado del club, han sido citados a declarar el próximo mes de junio a través de un auto dictado por María del Carmen Fornell, magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 1. Son citados en calidad de investigados por presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental en documento mercantil a tenor de una querella presentada por el Cádiz CF.

La entidad cadista se querelló contra Pina y Cordero en agosto de 2018, y en octubre amplió la medida a Labrador, por los posibles delitos mencionados en relación con el contrato de renovación firmado entre el anterior director deportivo y el ex consejero. El club considera que las condiciones eran “inasumibles” y sostiene que se formalizó sin el conocimiento del Consejo de Administración.

El Cádiz CF constató además la existencia de contratos federativos realizados en julio y agosto del año 2017 a Cavin Diagné y Momo M’Baye. El club denunció que bajo las rúbricas correspondientes a los apartados “Presidente”, a “Manuel Vizcaíno” y al “Secretario” (Martín José García Marichal es el secretario del Consejo de Administración del Cádiz) constan diversas firmas que no han sido realizadas por ellos “sino por terceras personas”. La entidad expone en la querella que aunque en aquellas fechas “el consejero responsable del área deportiva fuese Pina”, el entonces miembro del Consejo “carecía de poderes o de facultades para intervenir”.

El Cádiz CF amplió la querella a Enrique Labrador (abogado que se incorporó a la entidad cadista tras la llegada de Quique Pina al club en el verano de 2016, aunque fue despedido por Vizcaíno en marzo de 2018) por entender que "los dos querellados por la presunta comisión de los hechos fueron dirigidos por aquél”.

El expediente incluye un informe pericial caligráfico tendente a determinar la no autoría de la firma de Vizcaíno y García Marichal en los documentos donde se recogen los contratos de Momo y Diagné.

La conclusión de ese informe señala como punto principal que “no es técnicamente posible adjudicar ni descartar la autoría” recogidas en los documentos de los contratos de esos jóvenes futbolistas.

Además la declaración los imputados, en el mes de mayo han sido citados para declarar como testigos los tres actuales miembros del Consejo de Administración del club: Manuel Vizcaíno, Martín García Marichal y Jorge Cobo.

En el auto con fecha del pasado 22 de abril, la magistrada indica además que se localice a los futbolistas Momo M’Baye y Cavin Diagné para que acudan a declarar en calidad de testigos.