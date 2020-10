¿Piensa Cervera que el Cádiz CF puede vencer al Real Madrid?

No hay nadie que no dé favorito al Real Madrid en el partido contra el Cádiz CF de la sexta jornada de Liga. No hace falta explicar las múltiples razones, desde deportivas hasta económicas. Pero el partido hay que jugarlo y nada está ganado ni perdido de antemano. El conjunto amarillo intentará competir lo mejor posible en busca de un resultado positivo.

¿Tiene posibilidades el Cádiz CF de dar la sorpresa? Nunca se sabe. El deporte está lleno de episodios heroicos. Los amarillos ganaron hace poco en San Mamés con dos jugadores menos. "Vamos convencidos de que las cosas se pueden hacer", afirmó el entrenador de la escuadra gaditana, Álvaro Cervera, un día antes de la visita al estadio Alfredo Di Stéfano.

¿Se le puede meter mano al Real Madrid? Cervera no ocultó que es una tarea muy difícil, pero su equipo viaja dispuesto a plantar cara. "Se le puede ganar", dijo el técnico antes de dar una de las numerosas claves que pueden rodear al partido: "Tenemos que olvidar ser mejor que ellos, pero sin ser mejores se puede ganar".

El míster explicó que la intención del Cádiz CF no es meterse muy atrás, aunque no renuncia a ello en caso de necesidad. "La idea no es echarte muy atrás, pero lo haremos si tenemos que hacerlo".

Cervera destacó la calidad del Real Madrid como equipo y en el plano individual. "La motivación de ellos no la manejo, lo que sí sé es cuántas jugadas necesitan Benzema o Vinicius para resolver un partido. Pues la mitad o un tercio de un jugador normal. El Madrid no necesita mucho para ganarte".

El preparador cadista recalcó la importancia de que el adversario no se sienta cómodo. "Queremos intentar limitar al rival y encontrarle el punto débil para hacerle daño, aunque sabemos que es complicado". Por algo el Real Madrid "es uno de los mejores equipos del mundo".

Dos bajas en el Cádiz CF

El Cádiz CF afronta la visita al Rea Madrid de la sexta jornada de Liga con dos bajas. No están disponibles el lateral derecho Iza Carcelén ni Marcos Mauro, en ambos casos por problemas físicos. Los dos son titulares en condiciones normales y por tantos son bajas para afrontar el encuentro en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, desveló las bajas de los dos defensas durante la rueda de prensa telemática previa al partido que ofreció el viernes 16 de octubre. El resto de la plantilla está disponible y ahora es el técnico el que tiene que elegir el once. Los recién llegados también están preparados. Son los casos de Alcalá, Jairo y Bobby Adekanye.

"Si lo considero alguno puede jugar", comentó Cervera sobre los futbolistas se incorporaron el último día de mercado.

El míster escondió la alineación que desplegará el sábado en territorio madrileño. Lo único que sí avanzó es "tengo tres o cuatro dudas, depende de lo que crea que sacará el rival".

Cervera indicó que "nosotros seguimos trabajando como siempre, sabiendo en este caso que el equipo que tienes enfrente con cualquier cosa que haga tiene una opción".

"Haría una alineación diferente en función de quién juegue en el Real Madrid. Hay un tipo de jugadores para unas situaciones y otros para otras. La idea es limitar y encontrarle el punto débil para intentar hacerle daño. Es complicado hacer las dos cosas", añadió el responsable del banquillo cadista.