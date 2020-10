Cervera: "Ojalá rompamos la racha del Real Madrid"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, no oculta la dificultad que entraña la visita del conjunto amarillo al Real Madrid. "Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo y a los mejores jugadores del mundo", señaló el técnico durante la rueda de prensa telemática que ofreció el viernes 16 de octubre a modo de previa del encuentro encuadrado dentro de la sexta jornada de Liga que los amarillos encaran con dos bajas.

¿Qué puede hacer el Cádiz CF para tratar de sacar algo positivo en Madrid? "Tenemos que intentar que no estén cómodos, que tengan que buscar la tercera o cuarta opción", apuntó Cervera sobre un partido muy complicado para los gaditanos.

Jugar contra el Real Madrid "tiene una parte A y una B", explicó el preparador cadista. La cara A es que "si jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo es que estamos donde queremos". La cara B es que "es de esos partidos en los que la mayoría de las cosas no las controlas tú, las controlan ellos, se sufre mucho en el campo y en el banquillo".

Cervera recordó que el Real Madrid "lleva mucho tiempo ganando". Es el actual campeón de Liga y el líder en la recién estrenada temporada 2020/21. Pese a la evidente dificultad y al indiscutible papel de favorito del conjunto blanco, el entrenador del Cádiz CF dijo que su equipo "sí tiene posibilidades, no las mismas que en otro campo, pero las que tenemos queremos exprimirlas".

En las circunstancias actuales del fútbol, con partidos a puerta cerrada, Cervera reconoció que "todo se iguala mucho", pero puntualizó que "no para ponerse al mismo nivel" cuando el rival es uno de los grandes.

El hecho de que haya muchos jugadores del Real Madrid que hayan participado con sus selecciones, que el equipo de Zidenine Zidane inicie la Champions el próximo miércoles y que el siguiente fin de semana visite al Barcelona componen un contexto que quizás "nos pueda beneficiar y debemos intentar aprovecharlo", indicó el técnico del Cádiz CF.

Elogios al Real Madrid: "Cuando estudias a estos equipos ves los buenos que son y las mil posibilidades que tienen. No sabemos quiénes van a jugar de ellos. Tenemos que intentar obligarles a hacer lo que no les gusta".

La buena racha del Real Madrid: "Las rachas no duran siempre, ojalá la rompamos nosotros. Un equipo top cuando tiene su momento no te da opción y arrasa y cuando no está bien gana por individualidades en ataque y en defensa. El Real Madrid ataca con mucho porque tiene capacidad de defender con poco. Tenemos que buscar nuestros momentos".

Un partido muy complicado: "Tenemos que ser realistas. Podemos jugar contra el Granada, Athletic, el Sevilla en casa... y conseguir que estén incómodos. El Madrid te va a hacer sufrir, va a hacer ocasiones claras por muy mal que esté porque tiene muchas variantes. Lo sabemos y tenemos que buscar estar dentro del partido. Para tener opciones de puntuar hay que marcar gol".