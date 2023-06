El ex cadista Pepe Losada logra el triplete con el Persépolis de Irán

Pepe Losada iniciaba hace un año una nueva aventura profesional en su larga carrera como preparador físico. El gaditano y ex del Cádiz CF era contratado por el Persépolis FC, uno de los grandes clubes de Irán, el segundo más laureado del país.

No era la primera vez que Pepe Losada trabajaba en un equipo iraní. Ya lo hizo anteriormente en el Nassaji Mazandaran y en el Gol Gohar. Conoce de sobre la Liga emergente de un país cuya selección estuvo presente en el pasado Mundial de Catar.

El gaditano ha puesto todos sus amplios conocimientos y experiencia al servicio del Persépolis CF, que el curso pasado fue subcampeón de Liga tras ocupar la segunda posición por detrás del Esteghlal, con el que suele competir por los títulos. Los dos clubes más poderosos de Irán tienen su sede en la capital, Teherán.

Losada ha sido el responsable de la preparación física del triple campeón, con cuatro personas a su cargo en labores de redaptación, de fisioterapeuta y los informadores de audiovisuales y de datos. La exigencia ha sido máxima. Todo un reto para un amante de su profesión que acredita una extensa trayectoria en equipos españoles y de otros países y continentes. Fue preparador físico del Cádiz CF, Puskas Academia (Hungría), San Roque de Lepe, Atlético Sanluqueño, Ceres-Negros (Filipinas), Nassaji Mazandaran, Gol Gohar, Balona y Salamanca UDS. Ha trabajado como entrenadores conocidos como Jose González, Antonio Calderón, Risto Vidakovic...

Pues bien, este gaditano ex del Cádiz CF puede presumir de haberlo ganado todo, absolutamente todo, con el Persépolis FC. Liga, Copa y Supercopa han pasado a su palmarés con una respuesta física de la plantilla que reconoce el mundo del fútbol iraní, donde tienen a Pepe Losada como al Lorenzo Buenaventura del balompié español.

Con vocación por el deporte desde su infancia, Losada se formó como preparador físico tras cerrar su etapa como futbolista. Se tituló en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Cádiz (UCA) e inicio su carrera a principios del siglo XXI. En 2002 fue coordinador en la Escuela Municipal Michael Robinson. Más tarde fue el preparador físico de la cantera del Cádiz CF hasta que dio el salto al primer equipo.

Losada habla orgulloso del logro en el país asiático. "Creo que nunca antes había ganado los tres títulos en una misma temporada. Cuando fiché en el Persépolis, sabía el calado que tenía este proyecto y que era un reto muy importante para mí. Con la consecución de los títulos todos los medios se hacen eco y, la verdad, allí me tienen bien considerado". De hecho el potente club iraní ficha a este gaditano al tener las mejores referencias de él y venir el equipo de unos años con problemas físicos y de lesiones. Esta temporada, en los dos últimos meses no ha caído nadie lesionado y la Copa la ganamos con un gol en el minuto 120, ya en la prórroga".

Pepe Losada, hijo de un recordado ex cadista, piensa que el proyecto de la 2023-24 le mantendrá en Irán. "Creo que mi futuro pasa por seguir allí. El entrenador ha tenido ofertas de Catar y los Emiratos, aunque todo apunta a que vamos a continuar". Y en ese deseo de repetir en el Persépolis, el preparador físico de moda apunta alto. "Me ilusiona porque miro con deseos a la Liga de Campeones asiática, para poder ganarla. Sabemos que los equipos de Arabia, con los fichajes que están realizando, serán fuertes, rivales directos en ese objetivo".

Después de una campaña histórica, este gaditano está en disposición de asegurar que la gente en Irán "es muy apasionada con el fútbol". "En nuestro estadio, que está en obras, caben unas 60.000 personas, pues dos horas antes de la final de Copa ya estaban las gradas llenas".

Y como ex cadista y cabeza visible de una familia amarilla a tope, feliz por la permanencia del conjunto de sus amores. "Al Cádiz lo he seguido, claro que sí. He sufrido pero el final ha sido una maravilla. Mis hijos me iban informando y cuando se confirmó la permanencia, me alegré mucho", añadiendo sobre el proyecto de Vizcaíno, Sergio y compañía que "creo que debe dar un paso adelante y plantearse pelear por cotas mayores".