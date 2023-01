Un ex del Cádiz CF que se estrena a lo grande

Irak vive en una nube desde la llegada de Jesús Casas al banquillo de la selección, que este lunes ha alcanzado la final de la Copa del Golfo, después de sacar adelante la semifinal frente a Catar (2-1). El éxito de Casas, junto a gaditanos y ex del Cádiz CF de su cuerpo técnico como Alejandro Varela y Pablo Grandes, es total y desde el Gobierno se celebra como una gran gesta. El estreno del gaditano en competición oficial al frente de este proyecto merece todos los elogios.

Irak es la anfitriona de esta competición y su rendimiento, a los mandos de Jesús Casas, está despertando la ilusión de una nación muy futbolera pero que lleva décadas viviendo a la sombra de otros problemas. En la fase de grupos, el combinado asiático empató con Omán (0-0), venció 2-0 a Arabia Saudí (la única selección capaz de tumbar a la campeona Argentina) y goleó a Yemen con una manita que le dio la primera plaza del grupo (5-0).

En el cruce de semifinales, el reto de Irak era grande frente a la también mundialista Catar, si bien los pupilos de Jesús Casas vencieron este lunes 2-1 y se han ganado una plaza en la final, en la que le espera Omán -venció 0-1 en la otra semifinal a Baréin-, combinado al que ya se enfrentó en la fase de grupos.

