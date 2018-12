Pendientes del 'caso Reus'

El Cádiz está muy pendiente de lo que vaya a ocurrir con el Reus Deportiu en las próximas horas. El club catalán se encuentra al borde de la desaparición por impagos. Una situación dramática de la que ya se hizo eco el presidente de LaLiga, Javier Tebas. “No puedo asegurar que el Reus termine la temporada”, fueron sus palabras nada más salir de una reunión con los jugadores afectados y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El Cádiz no sabe aún si sufriría alteración alguna a efectos clasificatorios en el caso de que los tarraconenses cerraran su trayectoria en breve. La normativa contempla que ante estas situaciones se optaría por mantener los resultados de los partidos disputados por el Reus, aunque hay otras voces que apuntan a la anulación de los mismos.

En el seno de la plantilla rojinegra se contemplan dos posibilidades, que son las que están sobre la mesa, a las que agarrarse dentro de su situación caótica. Los futbolistas, en cualquier caso, son los que tienen la última palabra y lo previsible es que entre mañana y el viernes tomen una decisión.

Una de las opciones pasa por pedir la rescisión de sus contratos para quedar libres de cara a la llegada del mercado de invierno, que abrirá sus puertas en el arranque del mes de enero, y salir de esta angustiosa situación cuanto antes. En este punto hay que tener presente que el club tiene ocupadas solamente 16 licencias profesionales y que para competir bajo la legislación actual en LaLiga 1|2|3 es necesario alcanzar, como mínimo, 12 fichas de estas características. Este paso garantizaría el pago íntegro de sus salarios gracias a un acuerdo con LaLiga. Este caso tiene su cara más amarga en que el Reus Deportiu sería directamente expulsado de la competición y se quedaría una Segunda División A con 21 equipos y tres descensos.

Este caso no afectaría al Cádiz en lo que se refiere a la clasificación, siempre que prevalezca lo que dicta el nuevo Reglamento, que establece que los partidos jugados hasta ahora valdrían (con los empates, derrotas y victorias) y en los posteriores se darían los 3 puntos al oponente. Al Reus le quedan cuatro encuentros para acabar la primera vuelta (Osasuna, Córdoba, Málaga y Numancia), en los que el rival se llevaría los puntos sin jugar. Además de esta medida, todos los partidos de la segunda vuelta le darían por ganado a los oponentes del cuadro catalán. No obstante, fuentes de LaLiga no descartan la posibilidad de que se anularan todos los marcadores de los encuentros disputados por el Reus, en cuyo caso al Cádiz se le restarían los tres puntos que obtuvo contra el conjunto catalán.

Por otro lado, como segunda opción y menos posible, los jugadores del Reus podrían seguir compitiendo ya que LaLiga se haría cargo de sus nóminas. Sin embargo, nadie les salvaría del descenso administrativo a final de temporada con el perjuicio a la competición que conllevaría en las últimas jornadas sin nada en juego para ellos. Sería, además, una situación insostenible alargada en el tiempo. Una agonía que se extendería hasta el mes de junio, lo que tampoco agrada en el vestuario.

De la plantilla del Reus Deportiu forman parte Fran Carbiá y Mikel Villanueva. El primero de ellos, que juega de mediapunta e interior, es hijo de gaditanos y él es un habitual en la Tacita cada verano y periodo vacacional. Es fijo en el conjunto rojinegro y, por cierto, un jugador muy interesante en el supuesto caso de que en enero estuviera libre debido a la crisis de la entidad catalana. El otro jugador vinculado al Cádiz es Mikel Villanueva, que vistió de amarillo la pasada campaña gracias a una cesión del Málaga. El zaguero ha participado en diez de las 17 jornadas de Liga.

Una categoría del peso de la Segunda División A española no está en disposición de permitirse que un equipo atraviese por la situación del Reus, y que quepa la posibilidad de que sus 109 años de historia no tengan más recorrido por culpa de una mala gestión y el escaso respaldo en su corta masa social.