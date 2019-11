Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, negó este sábado que su equipo sea favorito a la victoria ante el Cádiz, como dijo el viernes en rueda de prensa el técnico del conjunto gaditano.

“No puedo compartir que nosotros seamos favoritos en nada. Ellos están haciendo muy bien las cosas. Álvaro Cervera lleva haciendo un gran trabajo varios años y creo que han dado con la tecla para hacer un proyecto importante para subir a Primera”, señaló.

Consciente de la diferencia que el líder saca a sus rivales, 10 puntos al segundo y 15 al cuadro vallecano, Jémez afronta la cita con absoluta confianza. “Es un partido que a priori a nosotros nos gusta mucho. Poder enfrentarnos y medirnos al equipo que hasta ahora tiene los mejores resultados nos va a mantener más despiertos. Es un partido que hay que afrontarlo con muchas ganas, sabiendo la necesidad que tiene el partido. Hay que seguir confiando en lo que hacemos y convertirlo en resultados, que es lo que hace falta”.

Dos estilos de juego, dos conceptos tácticos muy distintos, frente a frente. “Al fútbol se juega de muchas maneras, pero para sacar puntos al final lo que tienes que hacer es meter más goles que el rival. El balón es una parte de tu idea de juego. Al Cádiz no le va a importar que tengamos el balón, lo que me preocupa es que seamos tan torpes de tenerlo donde el Cádiz quiere que lo tengamos, en zonas intrascendentes, porque al final no es un tiempo productivo”.

La necesidad de puntos es una realidad de la que no huye. “Somos un equipo que no está donde queremos estar y que a lo mejor no estamos donde nos merecemos estar, pero estamos donde estamos. No hay ninguna duda. Lo que queremos es mejorar”.