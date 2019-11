Álvaro Cervera ha atendido a los medios de comunicación para analizar el próximo encuentro de su equipo, que será el domingo en Vallecas. Cervera, como hace siempre, tiene muy estudiado al adversario. "Si el Rayo Vallecano te coge un día bueno te hace daño con el balón y te hace correr mucho. Alvarito, Embarba y Trejo tienen calidad. Si no tiene la pelota se complica más de lo habitual. Como salgamos con dudas es capaz de hacerte daño. El Rayo a balón parado y contraataque es muy peligroso".

El entrenador cadista ha explicado que el enemigo a batir "es un equipo que toca por la forma que tiene su entrenador, ellos ganando juegan de la misma manera", añadiendo que "tengo la sensación de que ellos quieren divertirse ganando y yo admiro este tipo de equipos y las propuestas que hacen, pero yo no lo veo y al no verlo no lo puedo enseñar", ha argumentando sin dudar sobre la línea de juego que más le convence.Cervera no está de acuerdo con el cartel de favorito que se le presupone a su equipo, aclarando que "el Cádiz cuando juega fuera de casa nunca es favorito; es favorito para los cadistas y para nosotros, que queremos ganar siempre". Y es que el preparador del conjunto gaditano agrega que "cuando jugamos fuera de casa creen que nos pueden ganar. Y por eso favoritos son ellos y más equipos que han estado en Primera a los que nos enfrentamos".

A pesar de que el Rayo Vallecano está lejos de la zona alta en la que se le esperaba por su condición de recién descendido, el entrenador cadista tiene claro que eso acabará sucediendo. "Pienso que hay equipos que van a pegar un arreón en cualquier momento y el Rayo es uno de esos equipos".

Pasión futbolística por Álvaro García

Era inevitable que hoy saliera el nombre de Álvaro García, ex cadista que juega en el Rayo y que tanto gusta a Cervera. "Lo echo de menos porque para mi forma de jugar y mi forma de ver el fútbol, con Alvarito y Salvi estaría toda la vida. Por como juega y por el tipo de jugador que es, siempre lo echo de menos".

El técnico recuerda lo mucho que le dio el utrerano en las temporadas de los dos en el Cádiz. "Siempre que tenga la posibilidad de entrenar a Alvarito, lo haré. Para mi es el prototipo de jugador mío porque es rápido, entrena fuerte..., es un futbolista sensacional. Alvarito jugaría aquí este año. Claro que jugaría", exteriorizaba Cervera en favor de un futbolista al que admira.