"Voy a aportar garra y espero que también muchos goles"

El fichaje de Mario Barco ha sido el encargado de abrir oficialmente el mercado de incorporaciones en el Cádiz Club de Fútbol. El delantero navarro se incorporará a los entrenamientos el próximo 9 de julio con el resto del grupo, momento en el que será presentado. Anunciada su llegada al club cadista, ha atendido a los medios oficiales para realizar sus primeras declaraciones con la camiseta amarilla.

"Es todo un paso adelante en mi carrera. Sé que ficho por un equipo histórico con una de las mejores aficiones de España, que tiene unos valores que me han transmitido desde el primer día que contactaron conmigo. Me siento muy identificado con todos ellos. Siento que va a ser un año precioso tanto en lo personal como en lo deportivo, a nivel individual y colectivo", añadiendo sobre su estilo de juego que "tengo buen juego de espaldas y me siento muy cómodo en el área, pero soy un jugador con mucha movilidad". "Soy vertical con el balón pero me gusta caer a bandas para dar salida al equipo. Mi principal virtud es el remate". Mario asegura que puede aportar muchas cosas, "sobre todo garra y espero que muchos goles". "Sé que tendré que trabajar mucho en el campo para hacer las cosas fáciles a mis compañeros tanto en ataque como en defensa".

De su nuevo equipo, ha añadido que "allí la gente no es de otro equipo que no sea el suyo". "Me sorprendió esta temporada el ambiente de fútbol desde el día que llegamos a la ciudad, como en el propio partido. Los niños por la calle, los amigos, en la calle, en el campo… Para los rivales es muy duro jugar en Carranza ante eso, pero vivirlo desde dentro a favor tiene que facilitar las cosas. Ya entonces me hablaron maravillas del vestuario que se había formado".